疑取消追蹤「鏡仔」So Ching

■阿Mo女友So Ching疑似取消追蹤部份「鏡仔」。

■阿Mo父母都有寫下祝福字句（右邊藍字）。

MIRROR紅館演唱會意外至今逾兩個月，最終調查報告尚未出爐，受傷舞者李啟言（阿Mo）仍留醫。而MIRROR日前正式復工推出新團歌《We All Are》，阿Mo女友兼COLLAR成員So Ching（蘇芷睛）同一時間在社交網發文「世界變了樣」，更被網民發現她沒再關注部份「鏡仔」，於是對她有微言，責備她「放負」是和MIRROR出歌有關，覺得12子好無辜，但亦有網民勸大家包容So Ching，認為她礙於身份「放負都唔可以講明」。至於COLLAR今年初出道即成為飲品代言，下月品牌舉行活動，成員繼續八缺一上陣，令粉絲更擔心So Ching是否正式退團。此外，昨日是阿Mo的正日生日，父母、親友都有到生日應援場地寫下祝福語，場外更有上百人排隊等候入場。