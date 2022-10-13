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洪永城爆囡囡好動似太太

2022-10-13 列印
■Tony、余曉彤昨日拍檔出席活動。
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洪永城（Tony）昨日和余曉彤出席環島行活動。Tony透露正準備為囡囡報學前班，自嘲未搞掂自己的人生已要照顧其他人的人生。早前他離港拍劇三個多月，回家後囡囡不認得他而爆喊，結果要出動好多食物才o氹到囡囡，笑言：「可能是她太感動，you are back！所以才流淚。（有你演戲基因？）有媽媽的好動基因！」

Tony又指囡囡正牙牙學語，更已識得轉身、扶住欄杆行幾步。至於會否唔捨得再離港？他笑言無得揀，始終要賺錢。
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