任睇No.1
  • 24º
  • 71%
  • 2022年10月13日 星期四
熱門： 鄭伊健日本疫苗通行證免針紙三餸飯

日報新聞 > 娛樂

龔嘉欣唔怕小花搶風頭

2022-10-13 列印
■嘉欣謙稱未夠資格評論陳瀅演技。
Previous Next

龔嘉欣昨日出席活動，談到陳瀅等TVB小花崛起，嘉欣笑言與陳瀅同年，只是自己資歷深：「我是捱返來的，19歲簽了TVB，由一個小蕃薯捱到現在都好感恩。（覺得陳瀅在《美麗戰場》表現如何？）見網上精華片段的討論性好高，我更希望大家討論我演的台慶劇《新四十二章》，角色很有發揮，我做斬豬肉，拍攝時很驚斬到自己，現已學識斬豬肉，成就解鎖很開心。」

至於怕不怕小花後浪推前浪？嘉欣覺得不一樣，開心公司百花齊放，現時機會比以前更多，演員各有特色。對於陳瀅被批評演技只懂瞪大眼，嘉欣表示每位演員都很努力、用心，自己未夠資歷評論其他人。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《東周刊》1000期
22-23 BTS
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd