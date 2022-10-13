龔嘉欣唔怕小花搶風頭

龔嘉欣昨日出席活動，談到陳瀅等TVB小花崛起，嘉欣笑言與陳瀅同年，只是自己資歷深：「我是捱返來的，19歲簽了TVB，由一個小蕃薯捱到現在都好感恩。（覺得陳瀅在《美麗戰場》表現如何？）見網上精華片段的討論性好高，我更希望大家討論我演的台慶劇《新四十二章》，角色很有發揮，我做斬豬肉，拍攝時很驚斬到自己，現已學識斬豬肉，成就解鎖很開心。」



至於怕不怕小花後浪推前浪？嘉欣覺得不一樣，開心公司百花齊放，現時機會比以前更多，演員各有特色。對於陳瀅被批評演技只懂瞪大眼，嘉欣表示每位演員都很努力、用心，自己未夠資歷評論其他人。