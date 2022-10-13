Angela出身於倫敦富裕家庭，1940年為逃避德軍轟炸而移民美國，1942年到洛杉磯開展演藝事業，1944年與英格烈褒曼合演了懸疑片《Gaslight》，並憑此片在19歲時首度獲奧斯卡女配角提名。及後分別在1945年及1962年兩度獲金像獎提名，可惜均落敗，最終於2013年獲頒發奧斯卡榮譽獎。此外，Angela更曾贏得6個金球獎和5個東尼獎。
「茶壺太太」Angela Lansbury夢中離世
Angela出身於倫敦富裕家庭，1940年為逃避德軍轟炸而移民美國，1942年到洛杉磯開展演藝事業，1944年與英格烈褒曼合演了懸疑片《Gaslight》，並憑此片在19歲時首度獲奧斯卡女配角提名。及後分別在1945年及1962年兩度獲金像獎提名，可惜均落敗，最終於2013年獲頒發奧斯卡榮譽獎。此外，Angela更曾贏得6個金球獎和5個東尼獎。
投保飆近倍 新冠確診索償料升 保費恐加10%港人「瘋」擁外遊
入境檢疫放寬至「0+3」兩周以來，吸引不少港人外遊，相關旅遊保險變得非常搶手。有保險業代表指，近期旅遊保險投保量增加近一倍，但估計港人在海外「中招」機會大增，索償個案如大幅增加，業界或會考慮增加保費最...
2022-10-13
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外交部指害人害己沒出路 英政府將列中國為「威脅」
英媒引述消息報道，英國政府計劃近日正式列中國為對英國的「威脅」。中國外交部表示，希望英國新政府客觀理性看待中英關係，抱守「中國威脅」的舊思維，只會害人害己，沒有出路。英國《衛報》指，曾擔任外相的英國新...
2022-10-13
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日本發射火箭失敗 自爆掉落菲律賓外海
日本昨早試射一枚小型火箭失敗，火箭在升空後執行指令自爆，估計掉落菲律賓外海。今次是自二○○三年以來，日本首次發射太空火箭失敗。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）指，艾普斯龍六號運載火箭在當地時間昨早...
2022-10-13
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白石角朗濤周日起招標售102伙
鷹君旗下大埔白石角朗濤日前以6291.7萬售出1伙4房戶，呎價高見30205元，成交價及呎價均創出項目標準戶新高，發展商亦將餘貨重整旗鼓，昨日發出全新銷售安排，分3份推出合共102伙以招標形式發售，招...
2022-10-13
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A股V彈恒指照跌131點
連挫5日17000得而復失市場憂慮環球經濟衰退，港股反覆向下，一度插近400點，惟A股午後現V形反彈，帶動港股一度轉升逾200點，惟尾市續跌。恒指全日收市跌131點，收造16701點，全日高低波幅60...
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C朗700球大復活 魔力征「奧」
曼聯前鋒C朗拿度今季在坦哈格麾下長期充當後備，但鬥志沒有減少，上場英超後備上陣為紅魔射入奠勝球，更成為歷來首位於球會賽累積七百球的球員。今晚歐霸E組主場對塞浦路斯球隊奧摩尼亞，C朗勢正選上陣與拉舒福特...
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入行16年憑奸上位希望爭視后 蔣家旻演「反骨琪」太投入激嬲屋企人
蔣家旻在台慶劇《美麗戰場》中演奸到出汁的「反骨琪」被激讚，雖然首次挑戰大反派，但在導演葉念琛力推下入晒戲，戲裏戲外都「鍾家琪」上身，奉旨臭寸，她自爆拍攝期間被葉導「警告」唔好再冇大冇細，仲嚴厲提醒她勿...
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李一飄 - 嚴陣以待新疫情 力爭復常｜社論
本港的新冠疫情維持在單日四千多宗的水平，日均死亡人數處於單位數，反映疫情進入了平穩期，由於確診者重症率低，醫療系統可以應付求診的需求，所以不足為懼，但本港又發現多宗「XBB.1亞系」新冠變種病毒的輸入...
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陳嘉熙助方廄奪冠 告東尼蘇兆輝起孖 潘頓又捧盃封王
昨晚唯一錦標是香港交易所盃，結果由沈廄「燊榮之星」大熱掄元，騎者潘頓另贏伍廄「龍戰士」，最終亦成為騎師王。至於告東尼勝出「桃花盛」和「柏林探戈」，後駒鞍上人蘇兆輝另贏呂廄「旅英福星」，同告梅開二度。其...
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