「茶壺太太」Angela Lansbury夢中離世

■2013年Angela獲奧斯卡榮譽獎。

曾為迪士尼經典動畫《美女與野獸》聲演「茶壺太太」的老牌女星Angela Lansbury在當地時間11日凌晨，於洛杉磯住所在睡夢中離世，三名子女透露母親在97歲生日的5天前撒手人寰。Angela出身於倫敦富裕家庭，1940年為逃避德軍轟炸而移民美國，1942年到洛杉磯開展演藝事業，1944年與英格烈褒曼合演了懸疑片《Gaslight》，並憑此片在19歲時首度獲奧斯卡女配角提名。及後分別在1945年及1962年兩度獲金像獎提名，可惜均落敗，最終於2013年獲頒發奧斯卡榮譽獎。此外，Angela更曾贏得6個金球獎和5個東尼獎。