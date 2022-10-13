林鈺洧早知爆料者身份

■林鈺洧（右）13歲就搬出來生活，邢慧敏都讚她夠獨立。

港姐冠軍林鈺洧、亞軍許子萱、季軍梁超怡及友誼小姐邢慧敏，昨日出席最後一個港姐領獎活動。林鈺洧表示獎金會全數捐慈善團體，平時都有助養非洲及柬埔寨兒童，坦言13歲已搬出來自己照顧自己，是課本學不到的另類體驗。此外，林鈺洧得獎後被翻舊帳，除性史外，更被爆出欠卡數、三角戀「踩場」搵情敵講數等負面新聞，她透露對爆料者心中有數、是女性，但不會指名道姓，希望事件停止，更強調是百分百假新聞。至於是否模特兒的競爭對手？她自言好少應酬，甚少得罪人，拒談是否因爭仔或爭工作引起。此外，對於一班師姐再參選《香港小姐再競選》，許子萱希望師姐有好成績，自己的心水是關楓馨。