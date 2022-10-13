入行16年憑奸上位希望爭視后 蔣家旻演「反骨琪」太投入激嬲屋企人

暗黑一面■葉念琛睇中蔣家旻有暗黑一面，安排她挑戰大反派。

家人交代■2020年獲「飛躍進步女藝員」獎，是入行13年以來首個TVB獎項。

家姐金句■劇中有句「家咩姐啫！」成為金句，加埋個衰格表情，賤到想打巴佢！

參考家輝■「家咩姐啫！」對白，係參考自張家輝於《天地豪情》中「甘量宏」一角。

錫到變樣■劇中蔣家旻被陳嘉輝強吻。

大快人心■被「傻強」董敬文大巴「車」埋去，大快人心。

假戲真做■被親母楊卓娜掌摑，蔣家旻坦言係真打。

硬食一巴■劇情要她打繼姐都唔留手，陳瀅要硬食一巴。

唔會太Close■戲內蔣家旻跟陳瀅係敵對姊妹，所以戲外唔可以太close，怕影響演出。

破格演出■蔣家旻於首擔正的電影《第一次不是你》中有大膽演出。

眼凸奸樣■蔣家旻眼凸凸，面目可憎。

放鬆開飯■蔣家旻只有食飯時間最放鬆，會同劇中其他演員傾吓偈。

蔣家旻在台慶劇《美麗戰場》中演奸到出汁的「反骨琪」被激讚，雖然首次挑戰大反派，但在導演葉念琛力推下入晒戲，戲裏戲外都「鍾家琪」上身，奉旨臭寸，她自爆拍攝期間被葉導「警告」唔好再冇大冇細，仲嚴厲提醒她勿對劇組冇禮貌。蔣家旻更入戲到連對住家人都好乞人憎，開到聲不滿她講嘢太mean，為演好「賤精」角色瘋狂得罪人。採訪：方騫平 攝影：羅安強 服裝：SUNCOO 髮型：Jay Cheung@Hair 場地：Studio Meta現年32歲的蔣家旻憑《美》劇省靚招牌，劇中演繹心狠手辣嘅琪琪，除咗搞到冧佢嘅馬老師（陳嘉輝）傾家蕩產最後死埋，仲陷害繼姐阿寶（陳瀅）、害死繼父（杜燕歌），被網民封為「新世紀賤精」，導演葉念琛都話睇到心寒。蔣家旻希望此劇能獲「最佳女主角」及「我最喜愛電視女角色」5強提名，算是對自己入行16年的一個交代。參考張家輝演人渣今次奸到上位，蔣家旻得到很大迴響，坦言有滿足感：「葉念琛信得過我，選我演呢個角色，佢覺得我骨子裏有黑暗一面，其實我同屋企人鬧交都會好激。」劇中有句對白「家咩姐啫！」最討厭，她坦認取自張家輝於劇集《天地豪情》的一句經典對白，拍前葉導提供片段讓她參考，她用家輝tone再加入個人風格，加多兩分力再做得衰格及奸狡啲，「其實導演成日push我去到極致，有時放完兩日假，佢就嫌我眼神變得柔和咗，提示我要凌厲返啲，笑容再要奸啲，所以拍攝時我冇睇playback，我好信任佢，如果賤到人哋想打巴我咁就成功喇！坦白講佢唔係寫得咁衰，我唔可以做得咁盡情，係要互相配合，連自己睇返都覺得好正，好想知道之後有咩事發生。」由於拍攝期間太投入，蔣家旻不自覺「反骨琪」上身，臭寸到爆，「拍到第二個月，我同葉念琛講嘢會變得冇大冇細，以前我會用斯文語調追問導演『可唔可以請食飯呀？』、『係咪叫外賣？可唔可以請我食？』喺嗰段時間我會粗魯話『咁點呀？你係咪請我食飯呀？』、『我又食，係咪買外賣？』雖然佢知道我係入咗戲，唔係唔尊重佢，但佢都忍唔住同我講『可唔可以唔好咁放肆去講嘢呀？我真係驚咗你！」另外，收工攰爆返到屋企，蔣家旻不甘被家人問長問短，坦言變得唔耐煩及躁底，講嘢都寸咗少少，「好似以前會話『唔使啦！』變咗『都話唔要呢個咯……』其實佢哋唔理解我，唔明點解我會變到咁八婆，我有時嫌煩咪唔出聲囉，好彩拍到第三個月，拍晒啲大場面就回復返正常。」為投入要孤立自己蔣家旻又強調5位女主角陳瀅、劉佩玥、陳曉華、朱晨麗都齊心協力，拍群戲時會畀戲互相幫助，唔使爭出位，「我個角色keep住衰格，葉導叮囑演員，開工時唔好同我傾咁多偈，所以拍完套戲同陳瀅、劉佩玥及陳曉華都唔close，只係好對手，冇計喎，我哋嘅角色係敵對，有太多嗌交，我要長期進入狀態，唔會傾到嘻嘻哈哈，只會食飯時傾兩句，好似被孤立咁，其實只係受角色影響。」太close，怕影響演出。