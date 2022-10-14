■若有機會同梁朝偉合作，Shirley可以考慮性感演出。

■戲中Shirley雖演鄭丹瑞新抱，但大歎只得3分鐘對手戲。

■Shirley早在2020年《美女郊遊遊》時，已試過着泳衣行山。

■Shirley大讚「前夫」Stanley是個非常好的對手。

■Shirley在《海女日記》中，不時要着泳衣大晒驕人身材。

■Shirley在《野人老師》挑戰做人妻及人母角色。

沈殷怡（Shirley）在ViuTV劇集《野人老師》中，飾演邱士縉（Stanley）老婆「何滿兒」，仲有個10歲囝囝「軒軒」，演戲經驗不多的她，最初都好擔心不似人妻及人母，好彩兩「父子」都好合作，她又笑指唔擔心角色愈演愈老，反而拍劇如要像《海女日記》般穿泳衣作性感演出，更要考慮清楚。採訪：杜杜 攝影：朱偉彥服裝：iBLUES@iblueshk @iblues_officialShirley在《暖男爸爸》中都演過人妻兼人母，但只得幾分鐘戲份，今次同戲中囝囝「軒軒」長時間合作，除了大讚對方演出神似，亦令她首次感受到做媽咪，「鏡頭外大家食飯休息，佢真係主動過嚟搵我呢個媽媽，因為佢記住咗我上次陪佢打機，會成日借意喺我隔籬打，問我玩唔玩，好可愛。」開心能雙線發展至於初次跟Stanley合作拍劇，Shirley大讚這位好對手，「佢演戲經驗比我豐富，我都驚自己控制得唔好，特別係我哋有太多恩怨情仇，我哋嗌交戲唔係一場半場咁簡單，後尾好多情緒爆發嘅戲，好多謝佢係我對手，令到我好安心同埋冇壓力去做呢件事，我會驚呢take做得唔好，要逼佢陪我爆多次，佢話完全冇問題，呢啲位會令我更加感觸，更加容易投入情緒。」Shirley開心目前可以綜藝與演戲雙線發展，未來她都想演更多戲，跳出主持的舒適圈，不過講到演戲會否好似拍《海女日記》一樣性感演出？Shirley笑說：「睇角色需要，《海女日記》係關於海嘅節目，如果係叫《地上的女孩》就未必會咁做。」笑她《美女郊遊遊》都性感行山，她就大呻：「我有同Mike導追究呢件事，當年深深畀人欺騙，哈哈！真係要睇劇情需要，如果角色係明媚嘅女人，好多內心戲，我又覺得可以挑戰吓。」不過講到性感底線，Shirley坦承像湯唯在《色戒》中演出就未必接受到，但若對手是梁朝偉即動搖，「好難呀！如果有一個咁嘅機會，我會慎重認真去思考，o依家我諗法有些少抗拒，但如果係非常好嘅劇本，可能會改變主意。」