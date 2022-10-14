今年新人獎競爭大 Cloud自認唔着數

雲浩影（Cloud）、林奕匡、黃妍和梁釗峰到黃大仙出席《無煙女性宣傳計劃「無煙。靚得喜動禮」》。



沒有吸煙習慣的Cloud被問到揀選男友時，是否會揀不吸煙的？她笑稱，自己一直只有一個男友，對方亦非煙民，因她感到一起住，若吸煙的話會影響健康，將來生孩子也有健康問題。Cloud正忙於錄新歌及拍廣告，希望個人第4首新歌可於11月面世。今年樂壇新人特別多，獎項競爭激烈，Cloud笑言：「這真的不着數了，其實我沒有特別去留意今年有多少新人，（感到那位是勁敵？）大家都差不多，我比較喜歡張蔓莎和吳家忻。」Cloud透露偷偷自費學跳舞，怕公司知道後會要求她出跳舞歌，所以想自己先準備好。