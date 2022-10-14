顧定軒獲梁祖堯讚戲路廣 關淑怡激罕現身捧新人場

■梁祖堯坦言想為顧定軒度身訂造舞台劇角色。

梁祖堯、顧定軒昨日到中環出席活動，現場所見顧定軒身形瘦了不少，他解釋因前晚首次舉行音樂會，太緊張所以瘦了4、5磅。梁祖堯正在排練舞台劇《有人出租》，問將來有沒有機會與顧定軒合作？他即表示正認真考慮：「我搵得佢做，一定要度身訂造一個好好嘅角色畀佢。」他大讚顧定軒的戲路很廣，「陰柔又得，剛強都得，彈性好大！我認識嘅佢好感性，舞台劇最需要係現場情感嘅感染力，好多嘢你唔係用台詞去講故仔，係用人嘅情感去講。」被梁祖堯狂讚後，顧定軒感動到眼濕濕。前晚顧定軒與Kendy Suen（孫曉賢）、Mansonvibes（張進翹）及Jaime（張天穎）在旺角麥花臣場館演出《BlackOut》，神隱多時的關淑怡激罕現身台下，完騷後還到後台與四位歌手合照。四人坦言沒想過關淑怡來睇騷，還獲對方鼓勵要繼續努力。