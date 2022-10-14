So Ching低調到阿Mo應援燈箱打卡

■So Ching自男友受傷後，一直在旁照顧。

MIRROR於7月發生紅館意外至今，舞蹈員李啟言（阿Mo）一直留醫，阿Mo前日（12日）生日，一班好友為他買下巴士站燈箱廣告應援，生日燈牌除了阿Mo的照片外，亦寫有《聖經》中「信、望、愛」的英文。阿Mo女友、Collar成員So Ching昨日凌晨在IG限時動態中，貼出在該應援燈箱打卡的照片，更以英文留言表示：「你說你想我post出來。」並多謝大家對阿Mo的祝福。照片中的So Ching雖然戴上口罩包到冚，但明顯比之前肥番少少。另外，阿Mo的生日應援活動，繼MIRROR成員Ian後，AK及Frankie昨日亦先後到場，為戰友送上祝福。