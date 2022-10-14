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古天樂大讚招募劇本片種多元化

2022-10-14 列印
■古天樂、莊文強與陳詠燊與眾主創團隊面試時互相交流。
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「試當真」主辦「校花校草2022」未選完已彈起新星王耀宏（Meaning），他更獲古天樂選為班長。19歲就讀科大工商管理的Meaning是名副其實「小鮮肉」，去年已在Model大賽中勝出，顏值高加上有觀眾緣，早前已獲餐廳和外賣平台邀拍宣傳照，成為首位校草拍廣告搵真銀。

此外，古仔任香港電影工作者總會（電影總會）會長並集資推出《總會拍電影》計劃，公開招募劇本，鼓勵新一代電影人積極創作，首季反應熱烈，最終選出《惡人當道》及《不赦之罪》兩部劇本。古仔指首季收到劇本片種繁多，最後會見劇本得分最高的十強主創團隊，看到他們對香港電影仍充滿熱情及夢想，令人振奮。■古天樂選Meaning為校草選舉班長。
■古天樂選Meaning為校草選舉班長。
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