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《飯戲攻心》加碼出超級彩蛋

2022-10-14 列印
■子華與導演Sunny、lvana、林明禎及陳湛文直播答謝大會。
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溫情喜劇電影《飯戲攻心》口碑大好，累積票房已達6,280萬港元，搶佔香港史上港產片票房第三位，導演陳詠燊（Sunny）宣布加推親手剪輯的6分鐘超級彩蛋，明日（15日）起在片尾播放，前晚更帶領《飯》團家族黃子華、王菀之（lvana）、陳湛文及林明禎搞網上直播答謝大會。

子華自嘲對數字看不透、感覺頗虛：「香港票房毒藥出名有兩位，一位是發哥，另一個是我，票房達7,000萬時，我會話畀大家聽過程的心情。」此外，眾人表示想再入場看《飯戲》，子華坦言看了三次仍未夠，次數仲多過自己出錢拍的電影！■《飯戲》口碑票房雙豐收。
■《飯戲》口碑票房雙豐收。
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