英皇集團一「喜」走過80年 楊政龍望擴展院線祖兒恨再登大銀幕

■現場有超過80位長者出席，同時破天荒遙距連線兩個慈善機構旗下長者中心，逾800位長者一起參與。

■英皇慈善基金透過捐款，支持兩間慈善機構推動「長青共融」的項目計劃。

■活動上回顧楊受成博士1993年與父親楊成，齊出席英皇集團中心平頂儀式。

■戲院現場設有經典懷舊小食檔，向長者們派發飛機欖、糖蔥餅等小食。

■大批長者及英皇義工隊出席虛擬導賞活動長者場。

■楊政龍率領義工向長者們派發福袋。

英皇集團80周年誌慶，副主席楊政龍（Alex）大讚集團主席兼父親楊受成博士成功為公司創立了多個核心業務板塊，廣泛涉獵市民日常的居住、娛樂、金融等。父親更給予他做生意最重要的座右銘，就是守信用、守時、守禮，令他謹記慎行。邁進新世代，Alex透露其中一個發展項目，是繼續擴大先進化電影院線。英皇集團今次聯同本地文化企業「活現香港」（Walk in Hong Kong），舉辦「一喜活現•英皇80年」慈善虛擬導賞活動，配合聲畫導航、舊物回顧，重溫集團與香港一「喜」走過的日子及集體回憶。早前10月8日便在荃灣英皇戲院，與慈善機構「香港路德會社會服務處」及「鄰舍輔導會」合共逾800位線上及線下的長者一起參與導賞團，並將於10月29日（星期六）舉辦免費公眾場，屆時更有張敬軒、湯怡做特別嘉賓。轉Channel要轉得快英皇集團1942年由一間九龍的小小錶鋪，發展至今成為多元化企業，80年來見證香港起伏，身為集團副主席的楊政龍（Alex）深知企業多年來經營不易，現今集團擁有多個核心業務板塊，令Alex好自豪，更認為父親楊受成博士非常成功，他坦言：「我們業務有個特色，就是能產生協同效應，娛樂公司與藝人的宣傳、戲院、金融、地產發展及酒店都與大家息息相關，在這裏工作，我轉Channel要轉得快，是一項挑戰，幸而我自小的培育已習慣了轉Channel。」而父親亦經常教他從商秘訣，「他經常說，要不成功只要一件事就能打敗你，要成功則要有很多優點；他經常教我守信用、守時、有禮貌，這都是最真摯道理！」集團與時並進邁向新世代，最近一項創業成果就是2017年開設英皇戲院，更創立無紙化電子支付，是現時唯一毋須戲票入場的戲院；此外，戲院還設有無線充電器，為消費者帶來便利新元素。至於會否繼續擴充院線發展？Alex透露有意擴展：「一直有入標，爭取為市民帶來視聽和觀感好的戲院。」是護蔭更是大家庭英皇製作了無數金曲及精采演出，更培育出一眾巨星，樂壇天后容祖兒便是其中一位，祖兒坦言公司就像大家庭，更是很好的護蔭：「在我的工作道路上，無論是高是低，都得到他們的支持，在公司的護蔭下，像家庭般給予愛，我們便有信心、有更多安全感去做自己想做的事，成長的過程不孤單！」祖兒坦言好多重要時刻都是公司陪伴度過，如何將「容祖兒」造出來、讓她成功，這並非一個人的努力，而要歸功於一班人的共同目標。祖兒亦認為這個年代互相聆聽很重要，年輕人有好多想法，更多交流、溝通會令效果更好。當得知副主席Alex有意擴展院線時，祖兒笑言：「日後我也想在院線的大銀幕上出現，哈哈！」