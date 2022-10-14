英皇集團一「喜」走過80年 楊政龍望擴展院線祖兒恨再登大銀幕

英皇集團今次聯同本地文化企業「活現香港」（Walk in Hong Kong），舉辦「一喜活現•英皇80年」慈善虛擬導賞活動，配合聲畫導航、舊物回顧，重溫集團與香港一「喜」走過的日子及集體回憶。早前10月8日便在荃灣英皇戲院，與慈善機構「香港路德會社會服務處」及「鄰舍輔導會」合共逾800位線上及線下的長者一起參與導賞團，並將於10月29日（星期六）舉辦免費公眾場，屆時更有張敬軒、湯怡做特別嘉賓。
轉Channel要轉得快
英皇集團1942年由一間九龍的小小錶鋪，發展至今成為多元化企業，80年來見證香港起伏，身為集團副主席的楊政龍（Alex）深知企業多年來經營不易，現今集團擁有多個核心業務板塊，令Alex好自豪，更認為父親楊受成博士非常成功，他坦言：「我們業務有個特色，就是能產生協同效應，娛樂公司與藝人的宣傳、戲院、金融、地產發展及酒店都與大家息息相關，在這裏工作，我轉Channel要轉得快，是一項挑戰，幸而我自小的培育已習慣了轉Channel。」而父親亦經常教他從商秘訣，「他經常說，要不成功只要一件事就能打敗你，要成功則要有很多優點；他經常教我守信用、守時、有禮貌，這都是最真摯道理！」
集團與時並進邁向新世代，最近一項創業成果就是2017年開設英皇戲院，更創立無紙化電子支付，是現時唯一毋須戲票入場的戲院；此外，戲院還設有無線充電器，為消費者帶來便利新元素。至於會否繼續擴充院線發展？Alex透露有意擴展：「一直有入標，爭取為市民帶來視聽和觀感好的戲院。」
是護蔭更是大家庭
英皇製作了無數金曲及精采演出，更培育出一眾巨星，樂壇天后容祖兒便是其中一位，祖兒坦言公司就像大家庭，更是很好的護蔭：「在我的工作道路上，無論是高是低，都得到他們的支持，在公司的護蔭下，像家庭般給予愛，我們便有信心、有更多安全感去做自己想做的事，成長的過程不孤單！」祖兒坦言好多重要時刻都是公司陪伴度過，如何將「容祖兒」造出來、讓她成功，這並非一個人的努力，而要歸功於一班人的共同目標。祖兒亦認為這個年代互相聆聽很重要，年輕人有好多想法，更多交流、溝通會令效果更好。當得知副主席Alex有意擴展院線時，祖兒笑言：「日後我也想在院線的大銀幕上出現，哈哈！」