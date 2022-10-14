軒仔重新演繹「飛圖」經典

■泳兒驚喜化身直播導賞嘉賓。

■軒仔擔任導賞嘉賓，與活現香港創辦人陳智遠齊分享集團在娛樂業務板塊的先驅蹤跡。

張敬軒（軒仔）、泳兒驚喜化身虛擬導賞嘉賓。軒仔負責向觀眾介紹活化資訊，主題是「飛圖唱片」。飛圖前身是專門製作卡拉OK的公司，當時有很多家傳戶曉的金曲，如《相思風雨中》、《相逢何必曾相識》、《片片楓葉情》、《現代愛情故事》等，80、90年代MV亦都是飛圖製作，是香港流行音樂的黃金時代。軒仔坦言簽約英皇娛樂起，已盯着飛圖唱片這個品牌：「直至我製作一張《The Brightest Darkness》唱片時，便膽粗粗問老闆楊受成博士，可否給予『飛圖』在這年代有個重新活化的機會？我很想通過這品牌、帶出一個屬於這個時代的音樂盛世，將飛圖精神發揚光大。」軒仔更特別重新編曲、翻唱及錄製了一首飛圖年代的舊歌，作為10月29日公眾場的驚喜彩蛋。泳兒則分享香港從20世紀初便出現的「睇戲文化」及戲院變遷，笑言參與導賞後才知舊時戲院俗稱的「飛機椅」是甚麼，及感受到當時的睇戲文化早已植根香港人的生活。