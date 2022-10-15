■Bad Bunny獲八項提名威威。

■BTS再度入圍爭最佳組合獎。

■Avril Lavigne取消巡唱香港站。

《美國音樂大獎》前晚公佈提名名單，拉丁歌手Bad Bunny獲八項提名領先，AMA今年增設最喜愛K-Pop歌手，BLACKPINK首度入圍，與BTS、TWICE等爭獎，BTS則連續4年獲最佳組合提名。一年一度的《美國音樂大獎》（AMA）將於12月9日舉行，前晚大會公佈入圍名單，歌手Bad Bunny憑破紀錄大碟《Un Verano Sin Ti》獲八項提名領先，包括入圍年度歌手、最佳流行專輯等獎項。Beyonce、Drake及Taylor Swift各入圍六項，三人都跟Bad Bunny爭年度歌手。Adele、Harry Styles、The Weeknd及Future各入圍五項。Taylor的重新灌錄專輯《Red（Taylor's Version）》再度打入最佳鄉謠專輯，她亦入圍最佳鄉謠女歌手、流行女歌手。韓國天團防彈少年團（BTS）入圍最佳組合，跟樂隊Coldplay、Imagine Dragons、Maneskin及One Republic爭獎。人氣女團BLACKPINK首度入圍AMA，與BTS、SEVENTEEN等角逐由fans投選的最喜愛K-Pop歌手。此外，加拿大搖滾天后Avril Lavigne的香港巡唱因疫情一改再改，原定2020年5月24日的演出，受疫情影響，押後至2021年2月，後來又改到今年5月，今年初第三度延期至11月1日，並假亞洲博覽館舉行。不過主辦單位昨日宣佈取消演唱會，所有門票會全數退款。