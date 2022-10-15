自己踢爆返港消息 AL Jeremy逾300粉絲接機惹機場大混亂

■神徒帶埋公仔到機場接機。

■Anson Lo和Jeremy在大批粉絲包圍下，寸步難行。

■Jeremy亦有粉絲到場為他打氣。

■MIRROR將出席下月27日的《第四屆KKBOX香港風雲榜》。

■Ian辭演《拼命三郎》，令劇組陣腳大亂。

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆、AL）與隊友Jeremy（李駿傑）早前結伴前往日韓兩地旅行，二人前晚終於從日本返港，由於Anson Lo在網上「踢爆」自己返港消息，超過300名粉絲一早蜂擁到機場接機，二人出閘步向停車場期間被重重包圍，惹來場面混亂。Anson Lo與隊友Jeremy於10月8日秘密往韓國旅遊散心，之後轉飛日本Shopping，AL在日本逗留短短三日，前日臨走前於IG限時動態「公佈」自己「在日本最後的兩個小時。」粉絲見偶像發放回港消息，即擁到機場接機。AL和Jeremy於前晚9時31分返到香港，超過300名粉絲到機場守候，有家長粉絲更帶同小朋友到場追星，更有人於中午12時已到機場守候。粉絲最初聚集於抵港大堂B閘，其後知道兩位偶像由A閘步出，即時蜂擁跑去A閘，場面混亂，有粉絲在匆忙下跌了風褸及帽子也不理。工作人員圍圈開路AL和Jeremy步出抵港大堂，大批粉絲衝前包圍，令二人寸步難行，隨行同事及國泰安排的幾位員工也難敵粉絲被重重包圍，不停叫「讓開」，但沒人理會。途中有粉絲送上禮物，二人也有收下；不過，混亂期間AL卻被禮物擊中頭部，二人更被逼至左搖右擺。國泰一名女職員見狀唯有張開雙手隔開熱情的粉絲，行了四分三段路，工作人員才手拉手圍圈保護二人。現場有粉絲大叫「讓開」及「佢哋坐飛機返港好攰，畀條路佢哋走啦！」去到尾段路程，有粉絲也自發地手拖手築起人鏈開路給偶像，不過情況依然非常混亂。短短兩、三分鐘路程，他們足足用了14分鐘才能抵達停車場，有粉絲向AL打氣叫他加油，更有人說：「Lo豬，我愛你。」AL及Jeremy上車後，他們的一位男工作人員即高聲呼喝粉絲：「行開。」另外，MIRROR將出席於11月27日舉行的《第四屆KKBOX香港風雲榜》。Ian辭演《拼命三郎》此外，陳卓賢（Ian）早前獲邀參與由陳大利執導的電影《拼命三郎》，原定8月開拍，但因墮屏事故，電影公司遷就他延期至10月底開拍，但有指Ian情緒不穩，以心情尚未平復為由辭演，令電影公司要臨時易角，找來林家熙（Locker）頂上。Ian經理人花姐指原定該片安排於演唱會後開拍，跟電影公司溝通後，改至10月底開工，但她與Ian商量後，認為他的心理狀態仍未準備好拍攝工作，因而無奈辭演。