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祖兒為黎姿慶生 網民讚無敵組合

2022-10-15 列印
■51歲黎姿慶生活動停不了。
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凍齡女神黎姿（Gigi）日前（10月1日）迎來51歲生日，雖然早前她不小心弄傷了膝蓋，導致行動不便，需要輪椅及柺杖輔助，但亦無損她展開連串慶生活動的心情。繼與公司員工及家人慶祝後，黎姿昨日在網上貼出與容祖兒慶生的合照及短片。

相中見三人笑容燦爛，祖兒以吊帶工人褲打扮上陣，活力十足，而黎姿則穿上白色T恤配啡色西裝褸，氣質滿滿，在黎姿吹蠟燭時，容祖兒更為壽星女送上祝福：「生意興隆、一本萬利」，不少網民紛紛留言表示女神與天后合體，這個「無敵組合」不得了。■祖兒與黎姿獲網民大讚是女神與天后合體。
■祖兒與黎姿獲網民大讚是女神與天后合體。
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