林敏驄首拍劇遇鮑起靜 望演技唔好輸得太肉酸

■郭柏妍與羅毓儀在劇中演林敏驄的女兒。

林敏驄、江美儀、鮑起靜、郭柏妍與羅毓儀等到將軍澳出席台慶劇《下流上車族》宣傳，演夫妻的林敏驄與美儀頻頻鬥嘴，林敏驄笑言同劇有影后鮑起靜，只求演技「唔好輸得太肉酸」。講到首次拍劇，林敏驄說：「之前覺得拍劇咁辛苦為乜，試過原來唔辛苦，可能是曾志偉總經理加入所以進步了，拍攝很電影化，我好得閒仲有時間整蠱人，仲有時間作首歌。」郭柏妍與羅毓儀在劇中飾演林敏驄的女兒，在預告片中郭柏妍更以比堅尼亮相，她笑言：「是選美之後比較少布演出的一次，拍攝早1、2日才通知，不過事前也有減肥，收到通知後便食清淡些。」