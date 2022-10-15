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萬梓良《成吉思汗》 接棒《楊家將》深宵播出

2022-10-15 列印
■Bad Bunny獲八項提名威威。
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TVB過往製作了不少膾炙人口經典劇集，踏入台慶55周年，翡翠台由本月8日起，於深夜時段重播一系列經典劇及無線電影，與觀眾一起重拾集體回憶。打頭陣有1985年播出的《楊家將》，陣容包括劉德華、黃日華、苗僑偉、梁朝偉、湯鎮業、周潤發、張曼玉、劉嘉玲等，堪稱「史上最強」台慶劇！

昨晚緊接《楊家將》後播出的金裝劇分別是由蕭笙監製、萬梓良、劉青雲等主演、1987年首播的《成吉思汗》以及鄭少秋、周星馳等主演的《大都會》。隨後接力一連9晚，將改為推出「經典無線電影」系列，率先播放的是由鄭浩南、羅慧娟等主演的《諜血黃埔灘》。■鄭浩南與羅慧娟主演的《諜血黃埔灘》稍後亦會重播。
■鄭浩南與羅慧娟主演的《諜血黃埔灘》稍後亦會重播。
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