《港女野人》身材激凸又着得少 胡美貽何泳芍拍到攰懶得鬥靚

■Jessica及Nicole喺營地做pizza。

■着運動Bra top嘅Amber細細粒，但身材亮眼。

■四人上山下海挑戰體能及耐力。

■Honey及Nicole唔理形象進入野人狀態。

何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole），四位港姐出身的索女參與J2行山真人騷《港女野人》，節目中四人着Bra top化身性感野人，挑戰上山下海。Honey解釋主要配合季節，酷熱天氣下要保持清涼；Jessica就話睇狀況着衫，最重要有保護性；Nicole堅持做返自己，唔存在鬥身材。 採訪：方騫平 攝影：鄧國良疫情下《港女野人》拍足7個月，橫跨春夏秋冬四季，所以四人着運動Bra top及羽絨亮相，節目中有唔少大晒身材畫面。四人否認靠着少啲搶fo，Amber表示試過35度酷熱天氣下進行戶外及水上活動，為怕中暑惟有着得清涼啲嚟散熱；Nicole反而堅持着長袖衫踩單車，咁就唔會曬傷及刮傷；Jessica相信愈着得少去行山愈危險；Honey笑言大家當時都攰到死，會互相禮讓：「你去你去（拍攝）。」四個囡囡各有賣點Nicole強調，拍攝時拋低港姐包袱進入野人mode，已唔會再計較我靚啲定你靚啲，只係想做返自己最真實一面，後期她更剪短頭髮，甚至會用海水gel頭。另外，節目中唔會有鬥靚競爭環節，大家亦冇時間處理妝容，有一集她和Jessica在旅行車中瞓醒，眼屎都未清理，頭都未梳就被拍，首個反應係嚇到遮面。Honey稱四人素顏出鏡，屬完全放棄治療妝。問到四女邊個身材最出眾？Nicole認為大家都有長處，大讚Jessica有前有後有腹肌，身材fit到爆；Amber雖然細細粒但有黃蜂腰；Honey就有長腿兼有34D好身材；而她勝在身高1米68，會高啲啲。另外，Honey拍攝期間曾扮拗柴受傷行唔到，由Jessica及Nicole輪流孭住落山，行咗成個鐘，即使係造假，姊妹情深都好感動，事後大家都激動爆喊，令她最難忘。