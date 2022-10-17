無線經典劇睇邊套有得揀

■Do姐與子華神的《男親女愛》仍是無線最高收視的處境劇。

■梁朝偉、劉德華飾演的韋小寶及康熙，曾獲《鹿鼎記》作者金庸大讚。

■相信大部份的香港人都會看過《上海灘》。

各位老闆若然近排發現身邊員工個個烏眉瞌睡，應該又關無線事了。無線今年55周年台慶，已經安排幾套鎮倉寶《楊家將》、《成吉思汗》同《大都會》在深宵時段播出，梗係追埋先瞓，一個唔覺意睇埋歐聯，試問第二朝返工冇精神，都係情有可原。歪理講完，講正經，無線深宵劇已成全城焦點，討論區都估下一波會係邊套。有網民提出各自心水，跪求無線重播，其實上周本欄都有類似呈請，估不到無線從善如流，早幾日公佈舉辦全民公投。20套經典劇分為「我們的……」同「難忘記……」兩個系列。觀眾可以投票選出心水，最高得票者會安排在11月「台慶月」播出。王牌劇由八十年代的《上海灘》、《千王之王》、《鹿鼎記》；九十年代的《孖仔孖心肝》、《大時代》；千禧後的《男親女愛》、《尋秦記》、《衝上雲霄》、《天與地》；到近年的《使徒行者》都有。套套都是口碑、收視之冠。阿姐洗腦主題曲歷久常新《上海灘》之經典大抵難以用筆墨形容，周潤發飾演的許文強、呂良偉飾演的丁力與趙雅芝飾演的馮程程，形象太深入民心。周潤發被亂槍掃死的影像，多年後仍揮之不去。此劇內地播出，極之哄動。時至今日，很多人仍誤以為《上海灘》是歷史故事，而不知只是創作人根據上海外灘所發生的事寫成。「情場中幾多高手，用愛將心去偷」。《千王之王》又豈止汪阿姐的洗腦主題曲？話說當年為了對撼麗的，邀請王天林、王晶兩父子聯手，兩人無懼爭議大膽注入賭博元素，輕鬆將對手擊潰。四哥謝賢飾「南神眼」羅四海，楊群飾「北千手」卓一夫，兩大千王有台型壓得住場，此劇亦為日後的賭片如《賭神》、《賭俠》、《賭聖》打好基礎，成為全球僅此一家的類型片。無線拍過很多金庸劇，都是收視保證，而1984年版本《鹿鼎記》始終是最經典。兩大影帝梁朝偉和劉德華當年一副初出茅廬相，而這對韋小寶、康熙配，曾被金庸本尊盛讚是最滿意的配搭。當然還有韋小寶七位靚老婆：劉嘉玲、毛舜筠、商天娥、吳君如、周秀蘭、黃愷欣和景黛音啦，你阿爺吖，真係艷福無邊。恒指近日不斷下試低位，重播《大時代》似乎太過「攞景」，但它確實是一套不能不提的神劇。除了已被里昂證券點名研究的「丁蟹效應」，還有放諸古今中外皆準的「股場必勝法」——及早離去，四字而矣！《大時代》也是香港電視史上首齣以倒敍法推進劇情的故事，首集即以倒敍法上演「五蟹跳樓」，到今日睇返仍是經典。子華神處境劇收視最高近日男神黃子華的新戲，票房節節上升。其實他同Do姐鄭裕玲合作的處境喜劇《男親女愛》，當年創下最高港劇收視48點，超過300萬觀眾，記憶中到今日仍未被打破。子華神做師爺余樂天，Do姐演敗犬Miss Mo，一對歡喜冤家，成為當時話題。「小強」一詞繼周星馳的《唐伯虎點秋香》後，再次發揚光大，是重播心水之一。當然還有以航空業為題材的《衝上雲霄》，籌備歷時3年，遠赴多過海外城市取景。據講劇集2003年播出，同年投考機師、空姐的人數倍增，都是拜劇集的成功所賜。就如當年《Top Gun》上映完，多了大班人考美國海軍，劇集同電影的威力可想而知。不過引用《食神》家燕姐所講「食唔返點算」，睇完一輪經典劇「睇唔返點算」。所以希望無線可以將重播經典劇常態化，以慰一代飲無線奶水大的觀眾心靈。所以投票好重要，今個月27號截止。作者：劉星宇