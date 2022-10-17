許廷鏗想提名新演員獎 余香凝有票笑言可以幫手

■江若琳與老公蕭唯展拍住拖出席活動。

■冼靖峰獲大會頒發「最佳煲呔衣着大獎」。

「時尚煲呔賽馬日」昨日在沙田馬場舉行，許廷鏗和余香凝為活動主持揭幕儀式。余香凝早前到韓國出席電影活動，雖然有想念囡囡，但也很享受難得的me time，又說那幾天不斷享用美食，但沒有肥太多。不知是否做了媽媽的關係，日前和囡囡去主題樂園玩的時候，抱足8小時都不累。許廷鏗在新戲《深宵閃避球》中與好友鄭欣宜演夫妻，他笑言這是他首次拍戲，希望有機會入圍最佳新演員，余香凝聞言即搞笑指有票，叫他賄賂自己。江若琳以性感打扮和老公蕭唯展現身，兩夫婦早前到新加坡和泰國旅行，並為江若琳慶祝35歲生日，問此行可有順道造人？蕭唯展笑說：「不是順便，是專登約，但好明顯未有成績。」江若琳坦言一向有生育計劃，但之前可能壓力太大，身心都未準備好，現在就覺得是適合的時間。冼靖峰獲大會頒發「最佳煲呔衣着大獎」，笑言特別揀了色彩繽紛的煲呔作配襯，又說第一次打煲呔是中學謝師宴。