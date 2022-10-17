張敬軒為紀念騷打頭陣 祖兒憶當年羅文 排除萬難帶她上台

■祖兒三年沒有上紅館舞台，今次因羅文再到紅館，感覺好特別。

■張敬軒以一曲《好歌獻給你》為演唱會揭開序幕。

■汪明荃當年與羅文無所不談。

■英皇集團主席楊受成與太太陸小曼亦有到場欣賞。

■欣宜着得靚靚上台，認為這才是尊重舞台。

■羅家英唱《小李飛刀》時，與李暉在台上耍劍。

■大會安排羅文戴過的紳士帽與mic stand升上舞台，好有意思。

■陳潔靈與年輕組合XiX合唱。

紀念一代樂壇教父羅文逝世20周年的《羅文•傳承 全城紀念演唱會》前晚在紅館舉行，演出歌手包括張敬軒、容祖兒、XiX、羅家英、汪明荃、米雪及鄭欣宜等，可謂星光熠熠；英皇集團主席楊受成與太太陸小曼亦有到場欣賞。祖兒自言可以演出這個騷好感動，又表示當年是羅文排除萬難將她帶上舞台。身穿黑色禮服的張敬軒以一曲《好歌獻給你》為演唱會打頭陣，祖兒則壓軸出場，唱出《留給這世上我最愛的人》及《掌聲響起》，表演最後，大會安排羅文戴過的紳士帽與mic stand升上舞台，並加了煙花效果，熒幕上亦播出羅文戴着這頂紳士帽的照片，向羅文致敬，非常有意思。祖兒對於能演出這個演唱會覺得非常感動，她指大家也是為了老師而來，特別是唱《掌聲響起》時亦特別感觸，又憶述自己在1999年首次上舞台的經過：「嗰次係老師排除萬難，唔理任何人都堅持話『我要帶容祖兒上台』；我已經有三年冇喺紅館演出，今次亦都係老師帶我上台，我覺得呢個感覺好得意。」問到久未在港開騷的祖兒，是否想重踏舞台，她說：「邊度有舞台就喺邊度唱，我好簡單好純粹，下年應該會搞音樂會，等再多啲資訊嘅時候就會同大家公佈，不過應該唔係紅館。」羅家英戲言被羅文呷醋羅家英在獻唱《小李飛刀》時，身穿黑色長衫的他在台上更與武術運動員李暉一起耍劍，非常有型。家英哥受訪時表示汪明荃與羅文是好朋友，兩人會經常傾電話講心事：「佢哋講事業上嘅心事，受委屈嘅嘢，我諗羅文有呷我醋，咁好嘅拍擋俾我執咗。」問家英哥覺得表現如何？他即謙虛地表示自己當然不及羅文唱得好。另外，平均只有14歲的女子組合XiX成為全場最年輕的後輩，她們以全白打扮初登紅館舞台，與陳潔靈合唱《浪淘沙》及跳唱《在我生命裡》，對於首次在紅館演出，她們坦言非常驚，但亦自評有80分。欣宜等住收Anson Lo手信欣宜以紅色低胸開叉長裙上台，非常性感，不過欣宜就解釋只是着得端莊，因羅文生前講過上台着得靚，才是尊重舞台、觀眾及自己的表現。欣宜與盧瀚霆（Anson Lo）的《神之拉闊》音樂會在下月13日舉行，欣宜透露已跟Anson Lo傾談演出細節，下星期會開會，欣宜更笑指自己很心散，皆因見到Anson Lo去日本旅行，只記得問他有沒有買禮物給自己，忘記問演唱會的事情。雖然Anson Lo休息了兩個多月，但欣宜認為他已準備好復出：「我覺得佢好尊業，作為朋友，唔想觸碰他太多（情緒），唔想打擾佢，我諗佢會有佢嘅方法處理。」