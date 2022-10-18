張敬軒為欣宜陳蕾設計造型

張敬軒繼擔任微電影導演，早前更初次嘗試做時裝造型師，與造型師Kit Wan聯手為鄭欣宜、陳蕾設計造型，以時尚造型演繹全新手機在穿搭上的無限可能，一起大擺甫士開心自拍。軒仔謙稱是欣宜和陳蕾的粉絲，為她們設計造型而感榮幸。軒仔在片中穿上全手工編織格紋西裝外套，襯托出溫文爾雅氣質。



而欣宜非常滿意「Glitterfalls」閃爍造型，完全滿足到她的少女心。至於陳蕾一身剛柔並濟的真皮窩釘型格連身裙，變身搖滾文青。

