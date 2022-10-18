栢天男吳家忻雨中散步勁浪漫

由ANSONBEAN、吳家忻及林千渟主演的原創劇《#她和她的戀愛小動作》正在「黃Viu」熱播。男神栢天男有份客串演「超級靚仔」，並在日前的一集出場，劇情講述他在雨中遇到家忻，對方為他遞上雨傘，二人更在傘下雨中漫步，好浪漫。



栢天男表示拍這場戲勾起他的浪漫回憶，「有次落雨，我冇帶遮企喺十字路口等過馬路，有個女仔主動過嚟遮我，非常感動，大家唔好誤會，最後我冇攞對方電話，香港人好Nice。」