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陳自瑤密謀進軍商界　祥仔被打動再演豬八戒

2022-10-18 列印
■陳自瑤與蕭正楠玩遊戲好投入。
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陳自瑤（Yoyo）、黎耀祥（祥仔）、黃浩然及蕭正楠等前晚為《開心無敵獎門人》錄影，久未露面的Yoyo表示拍完《婚後事》便放假，她透露正計劃做生意，但一切仍在籌備中，她表示一直有接觸健康養生範疇的事物，自己也很有興趣，笑言現在是學習從商，目前有很多想法。

另外，祥仔笑言有十年未上過《獎門人》，他早前到內地工作，更再演「豬八戒」一角，被讚食防腐劑沒有變，他笑說：「OK啦！今次是幫內地網客串，導演對我這個角色有情意結，但我這個年紀再演就有點辛苦，不過被誠意打動，劇組還安排我在杭州留兩個星期，再到橫店工作，所以便決定試下客串，圓大家一個夢。」■黎耀祥與黃浩然夾麵包，玩到面容扭曲。
■黎耀祥與黃浩然夾麵包，玩到面容扭曲。
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