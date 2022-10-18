孫藝珍肚凸凸出席好友婚宴

■孫藝珍幸福人妻依然咁靚。

韓劇天后孔孝真上周在紐約與美籍韓裔歌手Kevin Oh舉行婚禮，嚴志媛及鄭麗媛等閨密都有出席婚禮，但另一個好友孫藝珍因懷孕7個月，未有到紐約親身祝賀一對新人。不過孫藝珍日前在韓國出席婚禮，有網民拍到她在新郎與新娘進場時，和其他賓客一樣，拿着電話拍下幸福的畫面。她留着及肩短髮、戴上口罩，穿上米色乾濕褸，但孕肚已十分明顯。孫藝珍亦在社交網分享參加婚禮的照片，不過只有她坐在一旁，身邊放着其代言名牌袋的照片，並寫道：「這真是美好的一天。」