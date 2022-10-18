此外，韓劇《二十五，二十一》28歲男星南柱赫亦透過公司宣佈準備於12月入伍，「他現在正拍攝《Vigilante》，為了入伍，計劃將在11月中旬結束拍攝。目前他正在整理廣告和拍攝行程，退伍後還將繼續在演藝圈活動。」
BTS取消申請延期入伍 Jin率先年底服兵役
此外，韓劇《二十五，二十一》28歲男星南柱赫亦透過公司宣佈準備於12月入伍，「他現在正拍攝《Vigilante》，為了入伍，計劃將在11月中旬結束拍攝。目前他正在整理廣告和拍攝行程，退伍後還將繼續在演藝圈活動。」
怪男拾廚餘餵養 葵涌公園變鼠樂園
港府大力推動清潔香港運動，料月底揀選五至十個食肆後巷設置大型垃圾桶收集垃圾，減鼠患。不過，竟有人以養老鼠為樂，葵涌一名男子每天檢取食肆廚餘餵老鼠，令公園鼠蹤橫行，更竄入民居和擾亂食肆，令街坊受驚，又怕...
2022-10-18
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習近平廣西團發言提五個「牢牢把握」
在北京，中共二十大昨日舉行第二日會議，代表團審議黨總書記習近平提交的中央委員會報告。習近平上午出席廣西代表團會議時，提出五個「牢牢把握」，包括牢牢把握以中國式現代化推進中華民族偉大復興的使命任務。習近...
2022-10-18
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100名保守黨人交不信任信件 卓慧思遭黨友逼宮恐落台
上任只有一個多月的英國首相卓慧思，因為減稅風波而面臨的下台壓力愈來愈大，據報保守黨擬本周「逼宮」把她趕下台，已有超過一百名保守黨國會議員準備向下議院黨團「1922委員會」主席布雷迪，提交對卓慧思不信任...
2022-10-18
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長沙灣睿峰季內推餘貨
VMS鼎珮旗下長沙灣睿峰已屆現樓，發展商已完成交樓程序，並部署重推，項目尚餘約220伙，最快有機會於季內以現樓形式推售，項目附設的商場亦於昨日推出標售，截標日期為下月18日。VMS鼎珮合夥人馬宣義表示...
2022-10-18
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恒指升25點反彈力不足 科網醫藥股齊造好
上周五美股三大指數受加息陰霾影響全線向下，加上周日內地召開二十大，暫未見利好政策，港股承接外圍弱勢，昨日低開107點，報16479點，早段一度繼續尋底，曾插278點，低見16308點，再創11年低位，...
2022-10-18
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水晶宮有力反彈 狂刀屠狼
開季狀態平平的的水晶宮前鋒伊度亞，近期終於上力，過去三場英超有兩仗各入一球，成球隊中腳風最順的鋒將。水晶宮今晚英超快車回師主場迎戰在聯賽榜排尾四的狼隊，伊度亞勢領軍屠狼重返勝軌，主勝屬過關不二之選。（...
2022-10-18
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同陳瀅主動加咀戲 慘被葉念琛Cut晒 方力申唔爭氣 老竇周街搵未來新抱
7年冇拍劇的方力申，今年拍了兩套劇，包括老友葉念琛的作品《美麗戰場》，更跟緋聞女友陳瀅首度合作，他承認同女方好熟，扮夫妻更有默契，甚至大貪到自動加咀戲搞到葉導嗌停。另外，42歲玩了一年交友App依然食...
2022-10-18
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李一飄 - 爭奪人才戰 香港不容有失｜社論
環球經濟聚焦於創科、創意和金融發展，各國為增強本身的競爭力，推出五花八門的吸納人才計劃，國際間的人才爭奪戰，愈來愈激烈。香港近年先發生黑暴事件，後再來新冠疫情，近年的移民潮，導致人才流失，港府必須加把...
2022-10-18
- 林月庭 - 浪漫法國之旅｜甘美人生
- 盧永雄 - 打造「中國式現代化」｜巴士的點評
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潘頓後上稱雄 巴度助蔡廄封王 加州星球 輕勝沙田錦標
昨日重頭戲肉是國際二級賽的沙田錦標，東廄「加州星球」大熱掄元，而鞍上人潘頓另憑呂廄「包裝必勝」食尾胡，最終成為騎師王。至於蔡約翰則成為練馬師王，他與巴度合作勝出「勝得威風」和「魅力知遇」。其餘蘇兆輝憑...
2022-10-17
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