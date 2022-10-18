BTS取消申請延期入伍 Jin率先年底服兵役

■南柱赫12月便會服兵役。

韓國天團防彈少年團（BTS）中年紀最大的成員Jin，12月就滿30歲，昨日其所屬公司Big Hit Music宣佈成員將履行當兵義務，不會延遲入伍！公司表示︰「Jin將於本月底取消延期入伍的申請，之後將按照兵務廳安排服兵役。其他成員也會按照計劃陸續入伍。」並稱這段時間一直跟成員討論當兵的具體計劃，認為現在是最佳公佈時機，也希望在2025年BTS可以全體七位成員回歸樂壇，但仍未確定。此外，韓劇《二十五，二十一》28歲男星南柱赫亦透過公司宣佈準備於12月入伍，「他現在正拍攝《Vigilante》，為了入伍，計劃將在11月中旬結束拍攝。目前他正在整理廣告和拍攝行程，退伍後還將繼續在演藝圈活動。」