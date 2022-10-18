同陳瀅主動加咀戲 慘被葉念琛Cut晒 方力申唔爭氣 老竇周街搵未來新抱

■小方跟緋聞女友陳瀅首度合作，就合演夫妻。

■小方和陳瀅傳出緋聞後曾上節目《Tiger's Talk》，仲玩埋合交杯。

■預告有小方跟朱晨麗激咀戲，小方表示拍攝時太快所以冇尷尬。

■小方話今次同陳瀅合作未夠喉，好想再有合作機會。

■小方坦承跟拍檔開設的游泳學校，已4年冇錢分。

■小方大呻為了這個劇，都畀葉導鬧過好幾次。

■小方笑指父母為了飲新抱茶，真係好積極出盡法寶。

■自由身的小方，早前上ViuTV《晚吹——有酒今晚吹》做嘉賓。

■小方話唔明跟鄧麗欣的《紀念日》都有二千萬票房，但咁少人搵佢拍戲。

■近年小方多參與綜藝節目，如《男神廚房開業喇！》。

■小方近年除了幕前演出，亦積極參與慈善活動。

7年冇拍劇的方力申，今年拍了兩套劇，包括老友葉念琛的作品《美麗戰場》，更跟緋聞女友陳瀅首度合作，他承認同女方好熟，扮夫妻更有默契，甚至大貪到自動加咀戲搞到葉導嗌停。另外，42歲玩了一年交友App依然食白果的小方，自爆父母超心急飲新抱茶，方爸爸更緊張到主動為阿仔搵女友，舉動嚇親全家，相當爆笑。採訪：杜杜 攝影：朱偉彥 髮型：Kin Tam@ILCoplo化妝：Yen Lai 服裝：5cm葉導之前接受《頭條日報》訪問提到，搵小方拍劇全因對方近年太少演戲，仲笑問他「係咪退咗休？」，小方承認疫情搞到演戲機會大減，「我都問自己，點解冇人搵我拍戲嘅？冇理由㗎！我曾經都係二千萬票房《紀念日》嘅男主角，唔通我得罪人？疫情係最大關鍵，劇組又少咗好多，香港或內地度度都封，做戲、登台唱歌都有好大影響。」拍激咀戲似打爛仔交葉導欽點小方拍《美麗戰場》，後者的第一個反應是因為他跟陳瀅的緋聞，「佢淨係話第一次嚟TVB拍劇，一定要我，但我開頭好衰咁話，『你搵我都係因為我同陳瀅傳過緋聞』，佢都鬧咗我一輪！哈哈！」小方再投訴聽足葉導指示為扮富家子「龐振宇」做準備，專登減肥、唔健身、唔曬太陽，希望睇落白淨瘦削啲，點知反被葉導鬧，「佢又要我哋減肥，但每日又外賣又消夜，我真係唔食㗎！嗰班女仔一啲自控能力都冇係咁食，我坐喺度就唔食，但係換嚟導演鬧我，『你減肥唔食嘢就做唔到我要嘅感覺，因為你肚餓』。」講到跟朱晨麗的激咀戲，小方表示拍攝時冇感覺，「拍嘅時候好快，成場戲十五分鐘之內拍完，好短，大家見到就係咁多，呢啲戲其實好似動作戲咁，因為大家都唔知做咗啲咩，好似打爛仔交咁。」至於同緋聞女友陳瀅合作，小方承認溝通可以好直接，仲自爆兩人主動加咗咀戲，「我要爆吓料，但係可能會畀人鬧，我哋好熟做戲就好直接冇所謂，有啲戲我哋會蜻蜓點水咁錫。但係有一場講我放工返嚟，好自然咁就錫咗一啖，第一個take OK，第二個take都係咁做，到第三個take導演話其實呢場唔需要錫㗎喎！後尾就cut咗。」劇情雖然講晒小方同陳瀅由認識到離婚，但兩人依然覺得對手戲太少，「我就真係覺得唔係好夠，佢都有講過，嗰時大家坐埋一齊無聊傾偈，講到再拍多套會揀邊個女主角，我話揀陳瀅啦，因為呢套未夠呀！」擇偶要合眼緣脾氣好單身5年的小方有玩交友Apps，仲大呻玩咗一年完全識唔到女仔，「梗係搵唔到啦！我邊敢，都係得個講字之嘛！講過五句嘢都唔多過五個人，我add咗幾個朋友，佢哋話唔好嘥佢quota，我當見吓陌生人咁樣咋！男人有時都會彈出嚟，我好嬲呀，我明明揀女仔但有男仔彈出嚟，好彩幾靚仔，我有啲朋友拍緊拖，都係因為我叫佢玩咋！」不過小方強調唔恨拍拖同結婚，「我真係唔需要拍拖㗎！睇我咁多年冇拍拖，我唔係一個咁需要談戀愛嘅人嚟，我好忙好多朋友，成日全男班好dry。」42歲的小方承認父母有催婚，早前上節目見到蘇民峰，方媽媽之後即追問他，「『佢有冇講你幾時有姻緣、桃花，幾時會結婚？』佢幾緊張呀！但我話唔記得咗咯！」而方爸爸更加主動出擊周街搵未來新抱，「之前搭地鐵見到個女仔讓座畀我daddy，嗰時仲未要戴口罩，佢有甜美嘅笑容，daddy話好想同佢講『我係方力申老竇，不如交換電話』哈哈！朝早去食早餐，見到啲好照顧老人家嘅職員，佢都想問對方有冇男朋友，想介紹畀我識，但畀我阿媽㩒住咗，怕對方以為係daddy想識。」小方話揀對象冇特定標準，合眼緣兼脾氣好就得，雖然他希望另一半是圈外人，但承認自己生活圈子太細，「我當然唔希望畀人講咁多，亦唔希望我嘅另一半要畀人講，但我又唔出去約人，可能最後尾另一半都係合作嘅朋友、同事。」如果大家有好女仔介紹，不妨上社交平台PM小方啦。