賀票房過千萬岑珈其想演蘇麗珊爸爸

■蘇麗珊好羨慕岑珈其可以出席釜山電影節。

岑珈其、蘇麗珊主演的電影《緣路山旮旯》票房衝破1,000萬，前晚舉行慶功宴，岑珈其成為千萬男主角，笑言只是虛名，是整個團隊的功勞，開心電影受欣賞，但不贊成拍續集，亦沒需要拍電視劇，今次成績已好圓滿，可以原班人馬拍其他作品。蘇麗珊就建議打亂角色，同珈其演姊弟，珈其則搞笑指穿越時空演父女也可以。至於珈其日前憑劇集《IT狗》出席釜山電影節行紅地氈，更與韓星宋康昊合照，他大感滿足，坦言若有機會合作是三生有幸，但強調沒獎也不失落，只是抱見識的心態出席，而且朴海秀坐在隔籬已是最大榮幸。