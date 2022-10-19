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卓林老婆Andi澄清生活幸福

2022-10-19 列印
■Andi澄清沒有流落街頭。
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吳卓林自四年前與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，與媽媽吳綺莉的關係至今仍陷僵局，早前卓林被拍到在多倫多某地排隊領取免費食物，引網民心酸、擔心她的生計。

卓林太太Andi日前一如以往以濃妝示人，更在社交網拍片澄清，強調生活狀況並非如外界所說那樣不堪，亦沒有流落街頭，還公開二人住所的一角，稱目前生活幸福美好，叫大家不用擔心。不過Andi未有正面回應領免費食物一事，而卓林亦未有出鏡回應。■卓林早前被拍到排隊領免費食物。
■卓林早前被拍到排隊領免費食物。
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