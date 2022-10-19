東方神起昌珉榮升老竇

韓團東方神起成員最強昌珉，前年10月與圈外太太結婚，據韓媒報道，其太太昨日在首爾某醫院為昌珉誕下兒子，母子平安，雙方友人透露：「最強昌珉在老婆懷孕到生產這段時間都守護在旁，很感謝兒子健康來到這世界。」其後昌珉所屬的SM娛樂亦證實消息。



昌珉對戀情一向好低調，出道16年的他只在2019年公開認愛太太，前年宣布婚訊時更寫下親筆信向粉絲交代，婚禮則因疫情延期，最後在極嚴密的情況下舉行，因此網上從未流出任何婚照。