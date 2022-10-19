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東方神起昌珉榮升老竇

2022-10-19 列印
■一向低調的昌珉，連婚禮都極度保密。
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韓團東方神起成員最強昌珉，前年10月與圈外太太結婚，據韓媒報道，其太太昨日在首爾某醫院為昌珉誕下兒子，母子平安，雙方友人透露：「最強昌珉在老婆懷孕到生產這段時間都守護在旁，很感謝兒子健康來到這世界。」其後昌珉所屬的SM娛樂亦證實消息。

昌珉對戀情一向好低調，出道16年的他只在2019年公開認愛太太，前年宣布婚訊時更寫下親筆信向粉絲交代，婚禮則因疫情延期，最後在極嚴密的情況下舉行，因此網上從未流出任何婚照。
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