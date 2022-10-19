古仔與「高達之父」打造機甲宇宙

■古仔前晚現身謝票，與觀眾歡聚。

■古仔留言澄清「神經全壞死」傳聞。

古天樂監製及主演的電影《明日戰記》票房衝破7,300萬港元，前晚他現身謝票，透露早前赴日本與有「高達之父」之稱的機甲設計師大河原邦男見面，並達成共識合作出漫畫，他說：「我們會做個新的機甲宇宙，會crossover先推出漫畫。希望公司未來20年拍科幻片，不止《明日戰記》，亦可拍其他不同戲，想將機甲宇宙再擴大。（你是漫畫內的角色？）梗係會啦！」講到獲英國「倫敦東亞電影節」頒發「亞洲影壇傑出成就獎」，古仔開心《明》片獲此榮譽，可能飛當地搞粉絲見面場。而本月21日是他52歲生日，古仔稱每年生日正日都在家與父母吃飯，習俗是飯後對着蛋糕木口木面影張相，一家人齊齊整整好開心，問父母會否催他找個伴？他笑說：「佢哋兩個都冇乜氣，吹氣球放在客廳幾好睇，就唔好催我喇！」此外，昨日網上有不少報道指古仔入院，標題更有「神經全壞死」字眼，非常驚嚇！對此古仔發文澄清幾年前已做手術、在頸部加入鈦金屬，並已康復。