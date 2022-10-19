蔣怡玩啤酒遊戲「穿越」到德國

■蔣怡坦言今次活動恍如一次德國之旅。

久未露面的美女廚神蔣怡日前應邀出席「中環街市 x 如心酒店集團 啤酒節2022」啟動禮，她坦言活動令她恍如飛到當地感受民俗風情，滿足疫情期間的旅行願望。當日蔣怡率先試玩現場攤位，挑戰巴伐利亞經典啤酒遊戲，笑言適當玩樂對大人、小朋友都好重要，所以玩遊戲時特別投入，更想帶老公、仔女來感受派對氣氛。蔣怡當年在英國讀藍帶廚藝課程時，曾偷閒到鄰近的德國品嚐地道菜式：「啤酒的種類繁多，釀製方式亦各有不同，能配搭的食物亦非常多樣化，亦非常適合各類型的亞洲菜式。」她在今次啤酒節更品嘗到四大品牌啤酒及多地小食，笑言彷彿一秒穿越慕尼黑、中國及其他亞洲地區！