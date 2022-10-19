講到明恨嫁 陳瀅自認同小方唔夾

■劇組為陳瀅預祝生日，眾人開心打成一片。

■陳曉華、劉佩玥等齊齊亮相宣傳。

■蔣家旻否認壓力爆煲搵名醫，坦言會定時睇中醫。

TVB台慶劇《美麗戰場》昨日宣傳，方力申獲現場選為「最容易閃婚」，但他堅稱不會，反而陳瀅直認恨嫁，但笑言和小方並不夾。對於演技遭網民劣評，陳瀅叫大家耐心看到最後，會有不同感受。陳瀅昨日獲劇組預祝本周六的33歲生日，她坦言好想嫁得出，受訪時更表示不抗拒結婚，但會繼續工作；身邊小方就讚好，稱個個男人都想另一半繼續工作，職業女性辛苦但更有吸引力，還笑言自己都會賺錢給女人使。陳瀅則坦言女人有工作就不會煩住男人。對於被選為「最容易閃婚」，小方堅稱不會，因喜歡二人世界，笑言聽聞結婚要擇好日子，是因為婚後沒好日子過；陳瀅即笑指自己和小方不夾，因本身覺得結婚是好事。至於有報道指陳瀅只顧補妝，不跟小方對戲，她指對方的幽默不好笑而出事，小方則連聲否認，指大家睇戲睇得太入神，兩人戲內、外都沒不和，又自爆買蛋糕為陳瀅慶生兼賠罪。蔣家旻否認壓力爆煲同劇蔣家旻被雜誌爆「奸」到壓力爆煲，秘搵名醫求救，她直認劇中由頭奸到尾，連表哥都說憎她，不過否認壓力爆煲，坦言已看中醫多年，不拍劇時每個月都會看一次，因脾虛心跳快不夠血。此外，她坦言對爭獎隨緣，都希望獲女配角和最喜愛角色獎，笑言不介意增設最乞人憎角色，又讚陳瀅出力去演好角色。