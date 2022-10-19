當奴認離婚：復合等下世

903 DJ兼艾粒成員當奴（唐劍康）昨日驚爆與前女子組合Krusty成員、張致恒的胞姊張詠恩（Jan）已離婚5年，他向傳媒透露兩人因性格不合而離婚，但強調無涉及第三者，雖然早前被拍到與Jan一齊睇林家謙演唱會，但當奴坦言復合就要等下輩子。



昨日兩人亦齊齊發文回應，表示：「對。我們不再是一對，本以為白頭到老，可惜做夫妻的緣份於5年前經已花光，感恩上天仍留下一點福氣讓我們依然像家人一樣互相扶持，永遠祝福對方。關於此事言盡於此，感激各位關心！」拍檔少爺占則以艾粒歌詞「無人完美，做返自己」來安慰當奴。