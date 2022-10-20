上機前呼籲姜糖勿接機怕混亂 姜濤明現身谷《季前賽》孖隊友接受訪問

■姜媽媽好開心同傳媒打招呼。

■Edan、Stanley及姜濤明日會出席《季前賽》記者會。

■姜濤臨上車前，亦不停親切揮手。

■上咗車，姜濤同傳媒講：「辛苦晒！」

■Anson Lo在社交網晒自拍照，看來已準備好復工。

■Anson Lo主演的懸疑片《釀魂》海報曝光，教主好有怨氣。

男團MIRROR七月紅館演唱會發生墮屏事故後停工兩個月，近日成員陸續復工，明日更會為ViuTV新劇《季前賽》宣傳，是意外後有成員首度接受訪問。上月30日姜濤和家人飛到巴黎和英國旅行，在外地享天倫兩個星期有多，昨日他終於返港，前日上機前特別在粉絲群組呼籲「姜糖」（粉絲暱稱）不要到機場接機，而一眾姜糖都很聽話，沒有到機場；而姜濤面對傳媒追訪時就好有禮貌，不停揮手。姜濤臨離開英國時，在粉絲群組呼籲：「知道有部分糖會在機場等待接機，再次非常的感謝大家。但疫情期間實在怕會製造混亂，並且家裏的老人家可能會不太習慣，機場官方已準備了特別通道，所以大家大概是看不到我們的，也希望大家不要那麼辛苦的等人……」而姜濤在英國機場就獲姜糖送機，姜媽媽禮貌地向現場的姜糖們揮手打招呼，當有部份姜糖要求合照，姜濤也大方答應影大合照。昨晨，姜濤乘搭的航班在早上8時52分抵達香港，機場一早已經有不少地勤、保安和警察守候，但一眾姜糖都很聽話，只有數位姜糖在機場遠處觀望，現場亦特別設了記者區讓傳媒拍攝。大約9點45分，一身黑色裝扮孭着黃色背囊的姜濤和家人經特別通道離開，姜濤禮貌地向現場傳媒揮手點頭，臨上車前不忘說了一句：「辛苦晒！」教主新片海報充滿怨氣由姜濤、陳卓賢（Ian）及呂爵安（Edan）主演的劇集《季前賽》將會在10月24日播出，ViuTV將在明日舉行記者會，姜濤、Ian、Edan及邱士縉（Stanley）亦會出席，到時四位成員會接受訪問，是紅館演唱會事故後MIRROR成員首次正式亮相及受訪！另外，MIRROR隊友Anson Lo（盧瀚霆）主演的懸疑片《釀魂》4月拍竣，日前監製黃永峯在社交網釋出首款電影海報，透露將於2023年第一季上映，相中充滿怨氣的教主企正中間相當搶眼，神徒留言表示期待。教主前晚在社交網晒自拍照，相信已為復工做好準備。MIRROR入圍CASH爭最佳合唱因疫情而停辦兩年的CASH金帆音樂獎今年復辦，昨日舉行記者會，先頒發8項《2021 CASH最廣泛演出金帆獎》，姜濤《蒙着嘴說愛你》及呂爵安《E先生連環不幸事件》分別奪「粵語流行作品」和「數碼歌曲」。會上並揭曉《第20屆CASH金帆音樂獎》入圍名單，MIRROR憑《BOSS》和《WARRIOR》爭奪「最佳合唱演繹」；張敬軒、林家謙、柳應廷、湯令山與馮允謙入圍「最佳男歌手演繹」，衛蘭、泳兒、陳蕾、Serrini及岑寧兒入圍「最佳女歌手演繹」。