林凱恩否認被TVB流放《流行都市》

■劉丹與羅樂林是《愛．回家》的老戲骨。

林凱恩、劉丹及羅樂林等出席《愛．回家之開心速遞》萬聖節派對，今日是羅樂林74歲生日，劇組準備蛋糕為他提早慶祝；羅樂林表示明日不用開工，女兒約他吃飯。劉丹被問到有沒有留意劉愷威有新戀情？他表示從來沒過問，愷威已大個仔讓他自由發展，他當然想有人照顧兒子，但行邊條路、點發展都不會過問；以前愷威拍拖會對他說，但今次沒有提，應該不是真。另外，有指林凱恩扭計不續約被流放到《流行都市》，她表示：「大家見到我仍然在電視圈未消失住，拍緊其他節目，兼顧《流行都市》嘗試不同工作。」林凱恩透露正與TVB傾談合約，未這樣快約滿。