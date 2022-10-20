許志安曾擔心歌聲過時 拒祝福黃心穎新戀情

許志安今年加盟環球唱片，推出新歌《人與人之間》回歸樂壇，前晚錄影ViuTV音樂節目《Chill Club》，宣佈正式復出。安仔表示上次亮相該節目已是兩年半前，問到是否正式復出？他說：「是，這幾年自己的沉澱，覺得是時候重新出發，（Sammi叫你執生？）是，有機會出返來唱歌，就要好好珍惜，準備要比之前多一百倍一千倍，（對其他事也100%珍惜？）是，所有我身邊的人。」



安仔曾擔心因太耐沒唱歌，歌聲已「娘」（過時），加上Eric Kwok的demo與有歌詞的唱法不同，但對方覺得不「娘」。



安仔被問有否留意黃心穎拍拖？安仔即說沒留意，希望事過境遷，向前看。至於會否祝福她？安仔尷尬說：「唔再講返之前。」