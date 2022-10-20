任睇No.1
  • 23º
  • 61%
  • 2022年10月20日 星期四
熱門： 中大校徽施政報告黃義交美麗戰場三餸飯

日報新聞 > 娛樂

許志安曾擔心歌聲過時 拒祝福黃心穎新戀情

2022-10-20 列印
■許志安上《Chill Club》，宣佈正式復出。
Previous Next

許志安今年加盟環球唱片，推出新歌《人與人之間》回歸樂壇，前晚錄影ViuTV音樂節目《Chill Club》，宣佈正式復出。安仔表示上次亮相該節目已是兩年半前，問到是否正式復出？他說：「是，這幾年自己的沉澱，覺得是時候重新出發，（Sammi叫你執生？）是，有機會出返來唱歌，就要好好珍惜，準備要比之前多一百倍一千倍，（對其他事也100%珍惜？）是，所有我身邊的人。」

安仔曾擔心因太耐沒唱歌，歌聲已「娘」（過時），加上Eric Kwok的demo與有歌詞的唱法不同，但對方覺得不「娘」。

安仔被問有否留意黃心穎拍拖？安仔即說沒留意，希望事過境遷，向前看。至於會否祝福她？安仔尷尬說：「唔再講返之前。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《東周刊》1000期
22-23 BTS
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd