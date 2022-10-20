笑言獲潘燦良夫婦輪流招呼 林海峰與老婆遊英扮偶遇

林海峰（Jan）前晚出席主演電影《正義迴廊》首映禮，他表示拍攝時疫情嚴峻，法庭戲要在密閉空間拍，加上劇本沉重，無論現實或戲中都在壓力下完成。稍後Jan重演潘燦良執導舞台劇《短暫的婚姻》，他笑稱是「如魚得水」，因在電影跟蘇玉華合作，笑言「被她兩公婆輪流招呼」。



早前Jan到英國跑馬拉松，沿途獲當地港人打氣加油，他笑說：「跑馬拉松不嬲都係幫所有人打氣，不過我當咗佢哋係幫我。」提到太太彭羚一起到英國，Jan笑指是偶遇：「有時要製造緣份，大家喺屋企都要扮撞到，成個人青春晒，你知啦，對咗咁多年真係『又係你呀！』」



蘇玉華指老公潘燦良完成50場舞台劇後正在休息，月底兩人會去蘇梅度假，上次旅行已是2020年初，因而大感興奮。