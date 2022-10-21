黎諾懿麥美恩體驗銀屑病苦況

黎諾懿、麥美恩昨日出席世界銀屑病日記者會，美恩指親友曾受此困擾，因歧視目光而影響治療，幸好最後都康復，今次兩人齊透過特技化妝，體驗患者的不便和不適。諾懿指兩個兒子都曾受濕疹困擾，他希望小朋友能多出外遊玩、多曬太陽及出汗，相信心態亦能更好地應付病痛。



提到諾懿參與台慶節目《黃金盛宴》，他坦言今次很輕鬆，只是輔助廚師，但拍檔Amanda S.炮製甜品十分專業，令他好怕破壞對方的作品，又指李家鼎可手沾滾油、面不改容，功夫菜令他眼界大開。