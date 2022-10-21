「黃梅調歌后」靜婷睡夢中離世

「黃梅調歌后」靜婷昨日在台灣醫院離世，享年88歲。靜婷曾是黃梅調電影高峰時期爆紅的幕後代唱人，林黛、樂蒂、尤敏、李麗華等都曾在其歌聲中演繹電影，她最著名的歌曲要數1960年推出的《我的心裏沒有他》，連鄧麗君、鳳飛飛等都曾翻唱過。



靜婷曾在2007年完成三場《靜聽．靜婷50年演唱會》，2009年3月再於紅館舉行《靜婷最激50年演唱會》。



靜婷晚年移居台灣，與獨生女Ivy同住，近年患失智症，加上老人病纏身，身體狀況漸差。昨日Ivy證實噩耗，透露媽媽是半夜兩點多在睡夢中離世，母親後事預計在台北進行，受疫情影響，不考慮在香港辦追思會。