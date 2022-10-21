颱風式被批演技唔掂講到想喊 陳瀅甜爆小方冧女短訊：我真係好鍾意你咁演

■陳瀅同蔣家旻接受《東將西望》訪問時，家旻處處維護她。

■陳瀅見到家旻幫口，感動到眼濕濕。

■陳瀅話小方是個好有感染力的演員，想再合作。

■陳瀅新養的狗狗，原來都有份客串《美》劇。

■陳瀅最唔希望同「阿寶」一樣，最後會離婚收場。

■陳瀅被網民批評淨係識得瞪大對眼，得一個表情。

■陳瀅於訪問中爆有女星向高層喊住篤她背脊，有指對方為劉佩玥，她澄清絕對不是。

台慶劇《美麗戰場》播到一半，演「反骨琪」的蔣家旻彈起，而陳瀅演的「阿寶」就無咁好彩，觀眾唔buy佢演技，她接受《東將西望》訪問時講到想喊，跟《頭條日報》重提此事亦講到眼濕濕。曾跟富家公子拍拖，32歲的陳瀅強調唔恨嫁入豪門，因為數年前已靠自己用七位數在加拿大買大屋。至於跟多年緋聞男友方力申合作，她就大讚對方超sweet，令佢好溫暖，講講吓仲唔覺意爆埋「阿寶」嘅悲慘下場。 採訪：杜杜 攝影：朱偉彥髮型：Larry Ho@il corpo aveda化妝：Vanessa Wong 服裝：moschino harvey nichols《美》劇的「阿寶」由17歲拍到40歲，成為陳瀅入行8年來最大挑戰的角色，加上性格內斂，演繹上更考功夫，對於演技被插，陳瀅承認以往拍劇都俾人話得一個樣，但第一次畀人鬧得咁甘，「其實《痞子殿下》播第一個禮拜，都話剩係得個惡字同大聲，到播晒又會話幾可愛喎！但未試過俾人批評得咁harsh，話『陳瀅真係好唔掂』，同自己講有talking point係好，有人睇先至有人講，等套劇播完仍然有呢個說法，我一定會檢討。」小方全天候照顧重提日前受訪時，講到演技被批眼濕濕，陳瀅解釋並非不開心，但就邊講邊哽咽，「我唔會特別去辯護，咁樣演係有原因，身邊好多好錫我嘅人，（哽咽）企出嚟幫我講嘢。好多人問我會唔會好羨慕、眼紅蔣家旻，成個拍攝過程非常之享受，互相幫大家，有個團結嘅心去做好呢個作品，所以感動位就係當我唔出聲，幾個姐妹出嚟幫我去講，導演都講『陳瀅冇問題，有問題都係我嘅問題』，我覺得自己好幸福、好幸運。」方力申一度懷疑葉導選他，是因為兩人的緋聞， 陳瀅坦言冇咁諗過，仲自嘲：「如果因為緋聞嘅話，呢套劇應該會有其他男仔，哈哈！」小方由朋友變同事，陳瀅大讚對方照顧周到，「拍攝時成日問我有冇嘢想食，有咩需要，佢真係一個好好嘅人。」除照顧飲食，小方仲化身情緒輔導員，「聽到有聲音話我演得唔好，即刻message我，佢話『我真係好鍾意你咁演喎！我明白你點解咁演，你唔使諗咁多』，其實我都冇呻，又冇話我唔開心，佢就自動波講呢啲，佢好sweet好warm囉！」小方指兩人主動加咀戲，陳瀅就指葉導才是幕後黑手：「我睇劇本時冇錫戲，問導演佢好肯定咁話『冇呀』，到我哋影婚紗照，好sweet咁攬同抱，影完導演話點解冇錫，就叫我哋錫，咁都錫咗咯，咪繼續錫囉！」係要嫁一早嫁咗陳瀅認為演「阿寶」好有滿足感，除因難度高，還因角色跟她有很多相似位，如鍾意將感受收埋、跟長輩關係好好、初戀男友都因入行而分手，選美除外，「我唔鍾意爭又唔鍾意同人鬥，推我去我一定會日日喊。」陳瀅又慶幸較「阿寶」多朋友，「我幾有自信，喺呢一行人緣真係幾好，有好多好好嘅朋友，我頭先講到眼濕濕，因呢排更加感覺到好多人想保護我，我同『鍾家寶』最唔似呢樣，因為『鍾家寶』最後係慘到剩返一隻狗，不過佢隻狗都係我隻狗狗嚟，哈哈！」16歲已開始做兼職賣珍珠奶茶搵錢的陳瀅，否認同「阿寶」一樣貪錢，因早已在溫哥華置業，下個目標想在香港買樓，「六千幾呎，一間兩層獨立屋，有花園，完全冇靠屋企人幫，七位數仲供緊，希望第二間喺香港，但未有能力。」2016年曾跟何猷亨拍拖的陳瀅，明白外界會以為她想入豪門做少奶奶，「我唔想好招積咁講，不過如果我想嫁嘅話，相信已經結咗婚，但我仍然做緊嘢，仲要拍劇咁辛苦，又冇得瞓，拍完又要俾人鬧，咁辛苦做咩，嫁人咪得囉！我冇咁樣，因為呢個唔係我目標。」她自爆最近母性大發，所以才養第三隻狗，連好友都擔心她「搞出人命」，「有日賴慰玲突然好認真咁同我講『死啦，你咁有愛會唔會突然間想是但生個，你千祈唔好』，我話『你放心，我唔會，就算係我都只係再養多幾隻狗』哈哈！」