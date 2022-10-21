Marf Winka驚喜撐場 馮允謙想同COLLAR合作

■COLLAR成員Marf及Winka現身，但不接受訪問。

馮允謙（Jay）和黃淑蔓昨為活動擔任表演嘉賓，COLLAR成員邱彥筒（Marf）和陳泳伽（Winka）到場欣賞，但透過公關指不接受訪問。黃淑蔓和Jay對於Marf和Winka特意來捧場，坦言事前不知道，黃淑蔓笑謂與Winka識於微時，曾一齊參加過大大小小的唱歌比賽，所以剛才在台上見到Winka對她笑時，自己也幾乎笑出來。Jay就對鏡頭畀出心心手勢，之後又指希望有機會與她們合作，卻被黃淑蔓笑他花心，人人都想合作。另外，Jay的女友早前由加拿大來港一個多星期，現已返回加拿大，他透露女友離開時只送她落屋企樓下，因對方要求他不要送出機場。