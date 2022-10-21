《阿媽》除了入圍第17屆大阪亞洲電影節競賽項目，並獲芝加哥亞洲躍動電影節「觀眾票選獎」，更入選第24屆台北電影節「亞洲稜鏡」單元、2022紐約亞洲電影節「Hong Kong Panorama」單元及第42屆夏威夷國際電影節「Spotlight on Hong Kong—Making Waves Section」。
《阿媽》入圍聖地牙哥亞洲電影節
《阿媽》除了入圍第17屆大阪亞洲電影節競賽項目，並獲芝加哥亞洲躍動電影節「觀眾票選獎」，更入選第24屆台北電影節「亞洲稜鏡」單元、2022紐約亞洲電影節「Hong Kong Panorama」單元及第42屆夏威夷國際電影節「Spotlight on Hong Kong—Making Waves Section」。
卓慧思辭職 英最短命首相
上任僅四十五日的英國首相卓慧思，連日招架保守黨內的逼宮，終於不敵，昨晚宣佈辭任保守黨黨魁，但會留任首相一職，直至選出新繼任人，她將成為英國史上最短命的首相。上任僅￼日卓慧思在首相府前見記者，她說，她所...
2022-10-21
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維護國家利益乃神聖使命 外交部總結十年成績
中國外交部副部長馬朝旭昨在回顧總書記習近平上任十年來的「新時代」外交成就時，強調國家主權、安全、發展利益「得到有力維護」，連續拿下台灣九個所謂「邦交國」；而助力香港國安法生效實施，精準反制美西方的無理...
2022-10-21
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英國高通脹 國民減餐縮食
英國通脹高企，人們面對生活成本壓力持續上升，開始減餐縮食。有調查顯示，八成五英國人在購買食物上減少支出，普遍選擇促銷產品，更有不少家庭寧願少吃一餐。英國消費者組織「Which?」的一項調查指出，數百萬...
2022-10-21
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ONE INNOVALE-Cabanna最快今開價
恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna日前突擊上載樓書，昨日隨即開放示範單位供傳媒拍攝，最快今日公佈首張價單，首批料推出約120伙，將涵蓋開放式至3房戶。恒...
2022-10-21
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恒指曾瀉500點創13年低 傳入境鬆綁內航股起飛
市場憂慮聯儲局繼續放鷹，加上美國債息全線走高，隔晚美股齊挫。港股承接外圍弱勢，低開280點後跌幅擴大，曾跌500點，低見16010點，創13年新低，其後跌幅一度收窄，高見16452點，最終收報1628...
2022-10-21
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華荷域精神爽利 贏波有「里」
祖雲達斯今季成績下滑，僅得塞爾維亞前鋒華荷域能保持水準，上仗意甲他便為老婦人一箭定江山擊敗拖連奴，周一公佈的金球獎他亦並列十七名得到外界認可。人逢喜事精神爽，今晚意甲此子乘勇出擊，勢帶領老婦人主場擊敗...
2022-10-21
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颱風式被批演技唔掂講到想喊 陳瀅甜爆小方冧女短訊：我真係好鍾意你咁演
台慶劇《美麗戰場》播到一半，演「反骨琪」的蔣家旻彈起，而陳瀅演的「阿寶」就無咁好彩，觀眾唔buy佢演技，她接受《東將西望》訪問時講到想喊，跟《頭條日報》重提此事亦講到眼濕濕。曾跟富家公子拍拖，32歲的...
2022-10-21
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李一飄 - 加快上樓 等少一天也好｜社論
行政長官李家超發表其任內第一份《施政報告》，以新思維處理輪候公屋時間長的老問題。他明確地提出，未來五年推出三萬伙「簡約公屋」，以增加整體公營房屋供應量至十五萬八千伙，同時設立「公屋綜合輪候時間」指數，...
2022-10-21
- 盧永雄 - 以洪荒之力搶人才推創科｜巴士的點評
- Jacky哥 - 房協疫情下關懷社區獲頒兩大獎｜企業熱話
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- 黃敏碩 - 大唐新能源前景俏｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 彭偉新 - 贛鋒上望63.5元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 聞風至 - 能源改革利好大唐新能源｜鮮股落鑊
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呂健威何澤堯齊封王 羅富全蘇偉賢起孖 越駿知己大熱奪標
昨晚谷中舉行八場賽事，唯一盃賽是浪琴錦標，結果由羅廄「越駿知己」捧盃，練者另贏「幸運旅程」，騎者蔡明紹則另贏賀廄「福滿寶」同告起孖。至於呂健威和何澤堯攜手勝出「純金酒杯」和「威武覺醒」，最終更分別成為...
2022-10-20
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