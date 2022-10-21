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《阿媽》入圍聖地牙哥亞洲電影節

2022-10-21 列印
■《阿媽有咗第二個》再獲影展垂青。
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影后毛舜筠率領影壇新寵姜濤、柳應廷（Jer）主演的電影《阿媽有咗第二個》，早前已先後入圍多個國際電影節，昨日再有好消息，電影已入選第23屆聖地牙哥亞洲電影節「Asia Pop」單元，下月初在當地放映兩場。

《阿媽》除了入圍第17屆大阪亞洲電影節競賽項目，並獲芝加哥亞洲躍動電影節「觀眾票選獎」，更入選第24屆台北電影節「亞洲稜鏡」單元、2022紐約亞洲電影節「Hong Kong Panorama」單元及第42屆夏威夷國際電影節「Spotlight on Hong Kong—Making Waves Section」。
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