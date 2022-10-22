遭男星入稟控猥褻索償 奇雲史柏西勝訴毋須負刑責

■Anthony Rapp（右）向奇雲索償敗訴。路透社

63歲金像影帝奇雲史柏西早於2017年被影星Anthony Rapp，指控14歲時遭他猥褻，之後多名男子都作出類似指控，奇雲的演藝事業接近玩完。Anthony早前入稟向奇雲索償4,000萬美元（約3.12億港元）。案件在曼克頓的聯邦法院審理三周，陪審團昨日商議約兩小時後作出裁判，認為案件證據不足，奇雲獲勝訴。根據美國紐約南區聯邦地區法院說法，陪審團裁定被告奇雲毋須承擔法律責任。現年50歲的Anthony Rapp作證時，表示1986年他14歲時在派對上認識奇雲，對方當時在牀上爬到他身上，將下體壓在他的臀部上，直到他掙脫為止。奇雲在庭上否認指控，表示從未與Anthony單獨在一起。奇雲在勝訴後未有受訪，其律師Jennifer Keller則向傳媒透露，其當事人很感謝陪審團識破這些不實指控。