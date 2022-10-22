MIRROR四子紅館意外後首開腔 姜濤常想起意外畫面Stanley眼濕濕稱難入睡

■姜濤率領的「痴漢隊」出賽，但他因受檢疫安排，全程戴口罩。

■Ian率領的「翰林大學隊」成員有吳啟洋、葉振弘等。

■兩隊比賽，Edan運球有板有眼。

■Edan被葉振弘彈額頭，大力到企唔穩。

■Ian與姜濤分隊作賽，姜濤初段有點緊張。

男團MIRROR自7月底紅館演唱會墜屏意外後，已停工兩個多月，最近各成員陸續復工，由姜濤、陳卓賢（Ian）等擔正的重頭劇《季前賽》將於下周首播，昨日劇中各演員包括姜濤、Ian和有份參演的呂爵安（Edan）和邱士縉（Stanley）出席新劇記者會，亦是MIRROR成員自紅館意外首次出席公開場合及接受訪問，不過魯庭暉及MIRROR經理人花姐就繼續潛水，沒有現身。姜濤、Ian、Edan和Stanley昨日正式復工，現身《季前賽》記者會，由於姜濤剛從外地回港須接受「0+3」檢疫措施，活動上他全程戴口罩。比賽前演員介紹劇中角色，姜濤未知是否太耐沒出席公開活動，顯得有點緊張，而有指未有心理狀態準備拍戲的Ian，落場比賽表現落力。比賽由姜濤率領的「痴漢隊」成員包括Edan、Stanley、張繼聰、193、肥仔；對戰由Ian率領的「翰林大學隊」成員有吳啟洋、葉振弘、陳安立及黃定謙。最終由Ian一隊以13比5勝出，落敗一隊受彈額頭懲罰，Ian錫住姜濤輕力彈。Ian需時間調整心態姜濤、Edan、Ian及Stanley於活動完結後接受訪問，問到現時心情，Edan表示需要時間消化：「嗰時同公司傾過兩個月後出返嚟工作，其間亦有評估，唔OK嘅就會同公司講，o依家出返嚟見大家就會繼續畀心機。」至於姜濤則表示前一晚心情好緊張：「始終兩個幾月（後）第一次出嚟見大家，始終要收拾心情，勇敢面對，同大家一齊。」Stanley表示不會完全沒事，現在只能慢慢收拾心情；至於Ian則表示會好好調整自己：「始終第一次同大家見面，要好好預備心態，沉澱一段時間，o依家要去整頓思緒。」問會否想起意外時畫面？姜濤說：「一直想起件事，沒辦法，唔會咁快可以消化到，好難想像傷者阿Mo心情。」此時Stanley眼濕濕，他說事發後有一段時間很難入睡，表演中受傷的人和他一樣出身，所以自己更上心，公司有請醫生評估情況，自言心情正常，情況不太嚴重。Edan信公司會有適當回應問到公司仍未正式發聲明是否不恰當？Edan表示明白大家想法，公司已做了很多，現進入司法程序，相信到時一定給予大家回應。對於Ian因心理狀態未準備好而辭演電影《拼命三郎》，他指推戲是一個重大的決定，Ian感激電影公司給予機會：「始終第一部戲，好緊張，當時係8月，評估過之後覺得當時嘅自己係未做到，雖然電影公司話可以等到10月，但冇呢個必要，要人哋百幾人嘅團隊等我一個，冇理由因為咁拖累大家嘅進度，亦都唔知自己狀態勝唔勝任。」至於剛與家人外遊回港的姜濤，被網民指他與Anson Lo和Jeremy在這段時間外遊做法不當，姜濤表示當時想離開一下，隨後心情開始激動到說不出話，Edan即代答：「我覺得去旅行放鬆未必係適合選擇，但對於我哋嚟講，放鬆嘅方式真係唔多，去唔同嘅地方暫時放低包袱亦係選擇。」對於Edan被指與袁澧林撻着，他就否認，表示兩人只是好朋友。