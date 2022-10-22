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丁子朗新劇唔做渣男做暖男 爆馮盈盈讀劇本感動到喊

2022-10-22 列印
■丁子朗大讚盈盈睇得又打得。
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丁子朗、馮盈盈及彭慧中到將軍澳電視城出席新劇《妳不是她》拜神，子朗笑指盈盈「好正」，睇得又打得，問是否難過在《美麗戰場》演渣男？子朗笑言：「渣男難些，但有場戲盈盈高處跳下來讓我孭她，結果拍了十幾take，腰都有些痛幸好有着腰封。」

子朗指今次演「暖男KOL」，但因《美》劇的渣男演出而經常被劇組取笑，又自嘲演暖男和渣男可能是同一個表情。而盈盈表示上一套劇是《智能愛人》，有兩年沒入劇組，她更被子朗爆讀劇本時感觸到喊，被取笑是想起舊情。

彭慧中表示終於有劇拍，在劇中有兩個老公及四歲兒子，問可接受演媽媽？她笑言接受得到，自己都30歲了，演年輕媽媽沒問題。■彭慧中笑言終於有劇拍。
■彭慧中笑言終於有劇拍。
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