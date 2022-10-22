Po泳衣照找數被讚好弗 Stephy預告明年拍寫真

■Stephy與姜麗文出席慈善活動。

鄧麗欣（Stephy）與姜麗文以義務大使身份出席一個慈善活動，Stephy剛度過39歲生日，她笑言疫情緩和，能與很多朋友見面聚會已很開心，「人大咗覺得開心最重要，有人陪在身邊就很好（希望找到另一半？）都諗咗好多年，但唔需要急切去諗，順其自然。」提到生日當天分享的泳衣照被讚Keep得好，她笑指運動和開心很重要，更透露有意明年40歲時拍寫真留念，問她拍戲可介意性感上陣？Stephy坦言一向不介意性感，但可能大家都覺得她保守才沒有找她。對於電影《飯戲攻心》票房屢創佳績，問到如破8000萬可會再下一城答謝觀眾？Stephy笑言不敢答應，因之前已被瘋狂「追數」。