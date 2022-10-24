施政報告呼應《下流上車族》 蔣家旻「奸」出關注

■郭柏妍着短裙仔踩板送外賣，好有噱頭。

■蔣家旻飾演的「反骨琪」被李成昌強姦的一場戲，大快人心。

■無線多次以居住問題拍成劇集，2012年由苗僑偉及郭羡妮主演的《缺宅男女》叫好叫座。

特首李家超日前發表任內首份《施政報告》，土地及房屋政策議題依然是最受關注，「簡約公屋」亦登上Google熱門搜尋。顯然地，房屋問題一直是幾代港人的夢魘，多年來揮之不去，當然寄望新任特首有點本事，為我們提供安樂窩。香港地少人多，樓價又因早年的政策失衡而飆上天價，可說是全球絕無僅有。有人坐擁幾層豪宅，游手好閒齋收租也衣食無憂；有人屈就百呎劏房，日打幾份工卻只能餐搵餐清。年輕人上車路遙遙，寧願追求躺平主義，實行不婚不生育，變相衍生其他社會問題。香港的畸型房屋問題，從來都是影視作品的好題材，如《缺宅男女》、《我們的天空》和《香港愛情故事》都以此為題材。最新鮮滾熱辣的，則有現正播出的無線台慶劇《下流上車族》。故事講述主角一家在金融海嘯時「落錯車」，結果恨錯難返，一直追不到樓價，上車無望。首次拍劇的林敏驄，搭着一班老戲骨鮑起靜、江美儀鬥演技固然是焦點，但貼地的劇情是無數港人心聲，才是致勝關鍵。首播跨平台直播收視高開23.2點，自然因為搔着港人癢處。劇入面的瑣碎橋段，總有一些發生在你我身上。唯一離地的，大抵只有郭柏妍着短裙仔踩板送外賣，邊可能有咁靚女呀？為一間屋可以去到幾盡？劇集名《下流上車族》改得冇得再好，既食到奧斯卡最佳電影《上流寄生族》，又點出劇中角色為上車無所不用其極，甚至做出下流勾檔。筆者看了頭幾集，一眾角色已慢慢露出下流本性：林敏驄隱瞞業主（袁文傑）租上租給鄧智堅，已屬違反租約，後來甚至劏開半個廳給次郎（小狗）賺租。鄧智堅的公屋要裝修，為慳酒店錢，竟帶兒子關曜儁同新抱林穎彤到林敏驄家「屈蛇」；關曜儁、林穎彤兩公婆為避免交公屋雙倍租金，故意炒散逃過入息上限；已移居日本的林景程，因擔心被取消公屋戶籍，常對外訛稱到日本公幹；鮑起靜明知兒子林景程緊張公屋戶籍，又訛稱將公屋過給林敏驄，威逼兒子回港。眾人為間「屋」各懷鬼胎互相猜忌，一家人不似一家人。一句到尾，都是土地問題之過。為求戲劇效果，《下流上車族》情節難免會有點誇張成份，但劇組心思其實清晰不過，就是讓觀眾在感受笑聲歡樂的同時，也好好反思「家」的定義。我們窮一生精力追求的，究竟是一間屋？還是一頭家？另邊廂，也希望政府在推行土地政策時加多幾把勁，要切實地幫助到基層家庭，尤其是環境惡劣的劏房戶。「反骨琪」成流行潮語《施政報告》提出5年內興建3萬個「簡約公屋」單位，能讓劏房戶加快上樓，降低公屋輪候時間。雖然外界對此項政策仍存在不少質疑聲音，但這刻市民可以做的，就是相信政府，讓時間證明措施的成效。事實上只要能解決港人居住問題，很多社會問題自當迎刃而解。另外，無線55周年台慶劇又豈止一部，同場還有「MK活地亞倫」葉念琛的《美麗戰場》。勾心鬥角、互相出賣是葉導拿手好戲，「阿寶」一角已成為劇情必備角色。電影情節放到電視上發揮，隨住劇情發酵效果更勝一籌。論搶鏡程度，似乎蔣家旻暫時稍勝「阿寶」，她「反骨」同「賤」完全形象化。「反骨琪」以後會成為代名詞，媲美「壞過凱婷」。觀眾谷了3星期的氣，早兩日得到「宣洩」，蔣家旻被李成昌強姦一場戲，雖然不值得鼓勵，但應驗了奸有奸輸，個晚餐飯真係開懷到食多碗飯，討論區更瘋狂讚好。以前奸角演員出街被人鬧，演員們話會竊竊歡喜。相信這一刻的蔣家旻，應該揞住半邊嘴笑，演員的滿足感莫過於此。作者：劉星予